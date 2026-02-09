Хоккей-обозрение

Сборная США победила Словакию в полуфинале Олимпийских игр

Сегодня, 07:42 Автор: Андрей Моисеев




Сборная США по хоккею

Сборная США обыграла команду Словакии в полуфинале Олимпийских игр в Италии. Встреча на льду «Арены Санта-Джулия» завершился со счётом 6:2.

В составе победителей отличились Дилан Ларкин («Детройт»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Джек Хьюз (дважды, «Нью-Джерси»), Джек Айкел («Вегас») и Брэди Ткачук («Оттава»).

У проигравших шайбы забросили Юрай Слафковски («Монреаль») и Павол Регенда («Сан-Хосе»).

Американские хоккеисты вышли в финал, который пройдёт 22 февраля. Словаки в субботу в матче за бронзовую медаль сыграют с Финляндией.
