Сборная США победила Словакию в полуфинале Олимпийских игр

Сборная США обыграла команду Словакии в полуфинале Олимпийских игр в Италии. Встреча на льду «Арены Санта-Джулия» завершился со счётом 6:2.
В составе победителей отличились Дилан Ларкин («Детройт»), Тейдж Томпсон («Баффало»), Джек Хьюз (дважды, «Нью-Джерси»), Джек Айкел («Вегас») и Брэди Ткачук («Оттава»).
У проигравших шайбы забросили Юрай Слафковски («Монреаль») и Павол Регенда («Сан-Хосе»).
Американские хоккеисты вышли в финал, который пройдёт 22 февраля. Словаки в субботу в матче за бронзовую медаль сыграют с Финляндией.