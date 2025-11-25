Стали известны финалисты хоккейного турнира Олимпиады-2026

В пятницу на зимних Олимпийских играх в Италии состоялись полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира.
Сборная Канады одержала волевую победу над Финляндией (3:2), американские хоккеисты нанесли поражение Словакии (6:2).
В воскресенье, 22 февраля, в Милане пройдёт финальный поединок.
16:10 Канада – США
В субботу состоится матч за 3-е место, в котором сыграют неудачники полуфинальных встреч.
22:40 Словакия – Финляндия
Действующим олимпийским чемпионом является Финляндия. Четыре года назад в Пекине она обыграла сборную России со счётом 2:1.