Стали известны финалисты хоккейного турнира Олимпиады-2026

Сборная США сыграет с Канадой в финале Олимпиады 2026

В пятницу на зимних Олимпийских играх в Италии состоялись полуфинальные матчи мужского хоккейного турнира.

Сборная Канады одержала волевую победу над Финляндией (3:2), американские хоккеисты нанесли поражение Словакии (6:2).

В воскресенье, 22 февраля, в Милане пройдёт финальный поединок.

16:10 Канада – США

В субботу состоится матч за 3-е место, в котором сыграют неудачники полуфинальных встреч.

22:40 Словакия – Финляндия

Действующим олимпийским чемпионом является Финляндия. Четыре года назад в Пекине она обыграла сборную России со счётом 2:1.
