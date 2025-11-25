Хоккей-обозрение

Финляндия разгромила Словакию и завоевала бронзовые медали Олимпиады-2026

Сборная Финляндии выиграла бронзовые медали на Олимпиаде 2026

Сборная Финляндии обыграла команду Словакии в матче за 3-е место в рамках мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года и завоевала бронзовые медали. Встреча в Милане завершилась со счётом 6:1.

В составе победителей отличились Эрик Хаула (дважды, «Нэшвилл»), Себастьян Ахо («Каролина»), Роопе Хинц («Даллас»), Каапо Какко («Сиэтл») и Йоэль Армиа («Лос-Анджелес»).

У проигравших шайбу забросил Томаш Татар («Цуг», Швейцария).

На групповом этапе ОИ-2026 словацкие хоккеисты переиграли финнов со счётом 4:1.

На Играх в Пекине четыре года назад Финляндия стала победителем, а Словакия в матче за бронзу победила Швецию.
