Сборная США обыграла в финале Олимпиады команду Канады

Сборная США обыграла в овертайме команду Канады в финале мужского хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года и завоевала золотые медали. Встреча в Милане завершилась со счётом 2:1.

В составе победителей отличились Мэтт Болди («Миннесота») и Джек Хьюз («Нью-Джерси»). У проигравших шайбу забросил Кейл Макар («Колорадо»).

Американские хоккеисты стали лучшими впервые с Олимпиады 1980 года.

Ранее бронзовые награды Игр в Италии завоевала команда Финляндии, обыграв в матче за третье место Словакии со счетом 6:1.