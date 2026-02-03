Хоккей-обозрение

КХЛ назвала лучших игроков 23-й игровой недели

Вчера, 12:09 Автор: Андрей Моисеев




Нэйтан Тодд, Ак Барс

Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам матчей, которые состоялись с 16 по 22 февраля 2026 года.

Лучшим вратарём лига признала Сергея Иванова из СКА, одержавшего две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 0,00, передает пресс-служба КХЛ.

Лучшим защитником назван Иван Мищенко из «Амура». Игрок набрал 5 (2+3) очков в четырёх матчах с показателем полезности «+4».

Лучшим нападающим признан Нэйтан Тодд из «Ак Барса». Хоккеист набрал 5 (3+2) очков в трёх матчах недели и забил одну победную шайбу.

Лучшим новичком назван 21-летний форвард СКА Матвей Поляков, набравший 2 (1+1) очка в трёх играх.
Фото: ХК «Ак Барс»







Лучшие бомбардиры плей-офф НХЛ за всю историю


Хоккей на Олимпиаде-2026 в Италии


КХЛ назвала лучших игроков 23-й игровой недели
Сборная США обыграла в финале Олимпиады команду Канады
Финляндия разгромила Словакию и завоевала бронзовые медали Олимпиады-2026
Стали известны финалисты хоккейного турнира Олимпиады-2026
Сборная США победила Словакию в полуфинале Олимпийских игр
Сборная Канады обыграла Финляндию и вышла в финал Олимпиады-2026
Стало известно время начала полуфинальных матчей хоккейного турнира Олимпиады
Овечкин пока не принял решение по новому контракту с «Вашингтоном»
Стали известны полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026
Сборная Канады обыграла Чехию и вышла в полуфинал ОИ-2026

Другие виды спорта:

Сборная Норвегии досрочно выиграла медальный зачёт Олимпиады-2026
Сборная США опередила Италию в медальном зачёте Олимпиады-2026
Петросян заняла шестое место на Олимпиаде, золотая медаль досталась американке
2007-2026 © Хоккей-обозрение | 18+ | Контакты
Зарегистрировано 25.11.2025 года Роскомнадзором за номером ЭЛ № ФС 77-90449