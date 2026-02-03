КХЛ назвала лучших игроков 23-й игровой недели Вчера, 12:09 Автор: Андрей Моисеев









Континентальная хоккейная лига назвала лучших игроков по итогам матчей, которые состоялись с 16 по 22 февраля 2026 года. Лучшим вратарём лига признала Сергея Иванова из СКА, одержавшего две победы в двух матчах с коэффициентом надежности 0,00, передает пресс-служба КХЛ. Лучшим защитником назван Иван Мищенко из «Амура». Игрок набрал 5 (2+3) очков в четырёх матчах с показателем полезности «+4». Лучшим нападающим признан Нэйтан Тодд из «Ак Барса». Хоккеист набрал 5 (3+2) очков в трёх матчах недели и забил одну победную шайбу. Лучшим новичком назван 21-летний форвард СКА Матвей Поляков, набравший 2 (1+1) очка в трёх играх.

Фото: ХК «Ак Барс»
















