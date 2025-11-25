Хоккей-обозрение

«Северсталь» обыграла в гостях лидера КХЛ «Металлург»

Вчера, 19:28 Автор: Андрей Моисеев




Металлург - Северсталь, КХЛ

«Северсталь» выиграла в гостях у «Металлурга» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча в Магнитогорске завершилась со счётом 4:3.

В составе победителей отличились Данил Веряев, Илья Квочко, Михаил Ильин и Иоаннис Калдис. У проигравших шайбs забросили Сергей Толчинский, Никита Михайлис и Роман Канцеров.

В конце второго периода нападающий «Магнитки» Дмитрий Силантьев на скорости врезался в борт и получил травму. Форварда унесли с площадки на носилках.

«Магнитка» прервала серию из трёх побед подряд.

В следующем матче «Северсталь» 27 февраля сыграет с «Торпедо», «Металлург» в этот же день встретится с «Авангардом».
Фото: ХК «Металлург»







