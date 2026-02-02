«Локомотив» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ Вчера, 21:46 Автор: Андрей Моисеев









Хоккеисты «Локомотива» одержали победу над московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Ярославле на льду «Арены-2000» завершился со счётом 3:1. У победителей шайбы забросили Рушан Рафиков (5-я минута), Даниил Мисюль (37) и Максим Шалунов (59). В составе проигравшей команды отличился Никита Гусев (24). Железнодорожники одержали четвёртую победу подряд и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче «Локомотив» 28 февраля встретится со СКА, «Динамо» сыграет с питерскими армейцами 26 февраля.

Фото: ХК «Локомотив»
















