Нападающий «Металлурга» Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы

Дмитрий Силантьев, Металлург

Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев пропустит остаток сезона из-за травмы.

Хоккеист получил повреждение в конце второго периода матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Игрок врезался в борт и покинул площадку на носилках.

«До конца сезона потеряли ключевого хоккеиста — это тяжело», — заявил главный тренер «Магнитки» Андрей Разин на пресс-конференции.

В этом сезоне 25-летний Силантьев в 52 матчах набрал 45 (20+25) очков.

«Металлург» набрал 94 очка и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.
