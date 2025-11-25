Нападающий «Металлурга» Силантьев выбыл до конца сезона из-за травмы Вчера, 21:41 Автор: Андрей Моисеев









Нападающий «Металлурга» Дмитрий Силантьев пропустит остаток сезона из-за травмы. Хоккеист получил повреждение в конце второго периода матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью». Игрок врезался в борт и покинул площадку на носилках. «До конца сезона потеряли ключевого хоккеиста — это тяжело», — заявил главный тренер «Магнитки» Андрей Разин на пресс-конференции. В этом сезоне 25-летний Силантьев в 52 матчах набрал 45 (20+25) очков. «Металлург» набрал 94 очка и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции.

