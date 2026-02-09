Кучеров сделал 700 передач за карьеру в НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй» Никита Кучеров в матче с «Торонто» набрал 3 (1+2) очка и достиг отметки в 700 ассистов в регулярных чемпионатах НХЛ.

32-летний хоккеист сделал 700 передач в 855 играх и стал третьим российским игроком, достигшим этого рубежа. Нападающего опережают Евгений Малкин (863) и Александр Овечкин (752).

Кучеров на один балл опередил Натана Маккиннона и переместился на 63-е место в списке лучших ассистентов за всю историю Национальной хоккейной лиги.

В этом сезоне в активе россиянина 94 (30+64) очка и он занимает второе место в бомбардирской гонке.