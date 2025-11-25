Хоккей-обозрение

Овечкин не набрал очков в матче с «Филадельфией»

В столице США завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором встречались «Вашингтон Кэпиталз» и «Филадельфия Флайерз». Встреча завершилась победой «столичных» со счётом 3:1.

В составе победителей отличились Расмус Сандин (34-я минута), Тревор ван Римсдайк (55) и Алексей Протас (60). У проигравших шайбу забросил Ноа Кейтс (41).

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин провёл на льду более 13 минут (9-е время в команде среди нападающих), сделал три броска и не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Вашингтон» 28 февраля сыграет с «Вегасом», «Филадельфия» 27 февраля встретится с «Рейнджерс».
