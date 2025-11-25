Овечкин вышел на чистое 17-е место по числу матчей в истории НХЛ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин сегодня ночью провёл 1551-й матч в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги.

По числу игр в НХЛ российский хоккеист опередил Алекса Дельвеккио и занимает 17-е место в списке лучших. На 16-й строчке расположился Брент Бёрнс, в активе которого 1552 игры, но он продолжает выступление за «Колорадо Эвеланш».

Лидирует в лиге по этому показателю Патрик Марло (1779 игр), второе место занимает Горди Хоу (1767), на третьей строчке расположился Марк Мессье (1756).

Матч с «Филадельфией» завершился со счётом 3:1 в пользу «столичных», Овечкин не отметился результативными действиями.