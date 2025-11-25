Панарин набрал два очка в первом матче за «Лос-Анджелес»

Нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин набрал первые очки в дебютном матче за свою новую команду.

Российский хоккеист сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса», который «Кингз» проиграли со счётом 4:6.

Панарин провёл на льду более 21 минуты, сделал три броска и завершил встречу с показателем полезности «0». В этом сезоне на его счету 59 (19+40) очков.

В составе победителей отличились Павел Дорофеев (11-я минута, 56), Колтон Сиссонс (49), Брэндон Саад (52), Райлли Смит (54) и Иван Барбашёв (60). У проигравших шайбы забросили Куинтон Байфилд (15, 54), Адриан Кемпе (35) и Брандт Кларк (59).

Форвард «Кингз» Андрей Кузьменко оформил ассистентский дубль.

«Лос-Анджелес» проиграл четвёртый матч подряд и следующую игру проведёт 27 февраля против «Эдмонтона».