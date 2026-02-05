Кучеров опередил Маккиннона и вышел на второе место в гонке бомбардиров НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй» Никита Кучеров набрал три очка в матче с «Торонто» и вышел на второе место в гонке бомбардиров текущего сезона НХЛ.

Российский хоккеист забросил 30-ю шайбу в текущем чемпионате и отдал две результативные передачи.

На счету Кучерова 94 (30+64) очка в 52 играх.

Лидирует в списке самых результативных по системе «гол+пас» Коннор Макдэвид из «Эдмонтона» (98, 34+64), в поединке с «Анахаймом» записавший на свой счёт два ассиста. Третье место занимает Натан Маккиннон из «Колорадо» (93, 40+53).

На четвёртой строчке расположился Маклин Селебрини из «Сан-Хосе» (81, 28+53). Замыкает пятёрку лучших форвард «Ойлерз» Леон Драйзайтль (80, 29+51).