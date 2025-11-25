«Салават Юлаев» обыграл по буллитам «Трактор» Сегодня, 19:22 Автор: Андрей Моисеев









«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок на льду «Уфа-Арены» завершился со счётом 3:2. В составе победителей отличились Егор Сучков (31-я минута), Денис Ян (32) и Александр Жаровский (победный буллит). У проигравших шайбы забросили Андрей Светлаков (6) и Максим Джиошвили (49). Лучший бомбардир уфимской команды в последних пяти встречах Евгений Кузнецов пропустил игру из-за незначительного повреждения. В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет 1 марта с «Адмиралом», «Трактор» в этот же день встретится с «Ак Барсом».

Фото: ХК «Трактор»
















