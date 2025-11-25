Хоккей-обозрение

Московское «Динамо» обыграло СКА и вышло в плей‑офф КХЛ

Вчера, 21:47 Автор: Андрей Моисеев




СКА - Динамо Москва, КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:1.

В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов (6-я минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29) и Артём Сергеев (34). У проигравших отличился Никита Дишковский (13).

Подопечные Вячеслава Козлова набрали 70 очков и обеспечили себе участие в Кубке Гагарина.

В следующем матче «Динамо» 1 марта сыграет с «Металлургом», СКА 28 февраля встретится с «Локомотивом».
Фото: ХК СКА







Московское «Динамо» обыграло СКА и вышло в плей‑офф КХЛ
