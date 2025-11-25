Московское «Динамо» обыграло СКА и вышло в плей‑офф КХЛ

Московское «Динамо» одержало победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:1.
В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов (6-я минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29) и Артём Сергеев (34). У проигравших отличился Никита Дишковский (13).
Подопечные Вячеслава Козлова набрали 70 очков и обеспечили себе участие в Кубке Гагарина.
В следующем матче «Динамо» 1 марта сыграет с «Металлургом», СКА 28 февраля встретится с «Локомотивом».