Московское «Динамо» обыграло СКА и вышло в плей‑офф КХЛ Вчера, 21:47 Автор: Андрей Моисеев









Московское «Динамо» одержало победу над СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счётом 4:1. В составе победителей шайбы забросили Ансель Галимов (6-я минута), Джордан Уил (29), Кирилл Адамчук (29) и Артём Сергеев (34). У проигравших отличился Никита Дишковский (13). Подопечные Вячеслава Козлова набрали 70 очков и обеспечили себе участие в Кубке Гагарина. В следующем матче «Динамо» 1 марта сыграет с «Металлургом», СКА 28 февраля встретится с «Локомотивом».

Фото: ХК СКА















