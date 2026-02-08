Хоккей-обозрение

Гол Кучерова не помог «Тампе» одержать седьмую победу подряд

Каролина - Тампа-Бэй, НХЛ

В ночь на 27 февраля «Каролина» обыграла «Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Поединок в Роли завершился со счётом 5:4.

В составе хозяев отличились Николай Элерс (2-я минута), Логан Стэнковен (3), Тейлор Холл (7), Сет Джарвис (28) и Себастьян Ахо (48). У гостей шайбы забросили Брэндон Хагель (17), Никита Кучеров (18), Доминик Джеймс (22) и Брейден Пойнт (35).

Нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников записал на свой счёт две результативные передачи.

Подопечные Джона Купера прервали серию из шести побед подряд, но продолжают возглавлять турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче «Каролина» 1 марта сыграет с «Детройтом», «Тампа» в этот же день встретится с «Баффало».
