Дубль Мичкова принёс «Филадельфии» победу над «Рейнджерс»

«Филадельфия» выиграла у «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ, который состоялся в Нью-Йорке в ночь на 27 февраля. Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Матвей Мичков (31-я минута, 63) и Тревор Зеграс (41). У проигравших шайбы забросили Сэм Кэррик (10) и Алекси Лафреньер (22).

21-летний Мичков провёл на льду более 14 минут, оформил третий дубль в сезоне и был признан первой звездой поединка.

Голкипер хозяев Игорь Шестёркин, пропустивший 13 игр из-за травмы, отразил 21 из 24 бросков.

Подопечные Майка Салливана проиграли 20-й домашний матч в этом сезоне (при шести победах) и продолжают замыкать турнирную таблицу Восточной конференции.

В следующем матче «Филадельфия» 28 февраля встретятся с «Бостоном», «Рейнджерс» в этот же день сыграют с «Питтсбургом».