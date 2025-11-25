Хоккей-обозрение

Макдэвид первым в сезоне НХЛ набрал 100 очков

Коннор Макдэвид, Эдмонтон Ойлерз

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Эдмонтон» играет в гостях с «Лос-Анджелесом». В начале третьего периода счёт 6:1 в пользу канадского клуба.

Нападающий «Ойлерз» Коннор Макдэвид отметился голом и результативной передачей. Теперь у него в активе 35 шайб и 65 передач в 60 играх. Он первым в сезоне достиг отметки в 100 очков.

29-летний канадец сохраняет лидерство в гонке бомбардиров. Второе место по системе «гол+пас» занимает Натан Маккиннон из «Колорадо» (40+55), на третьей строчке расположился Никита Кучеров из «Тампы» (31+64).
