«Эдмонтон» забросил восемь шайб «Лос-Анджелесу» с Панариным в составе Сегодня, 09:16 Автор: Андрей Моисеев









«Эдмонтон» разгромил в гостях «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча в Калифорнии завершилась со счётом 8:1. В составе победителей шайбы забросили Тай Эмберсон (8-я минута), Василий Подколзин (9), Эндрю Манджапане (23), Коннор Макдэвид (25), Зак Хайман (29), Леон Драйзайтль (41) и Джейк Уолман (46, 48). У проигравших отличился Уоррен Фёгеле (13). Нападающий «Кингз» Артемий Панарин провёл на льду более 18 минут, сделал два броска и завершил поединок с показателем полезности «-1». Подопечные Джима Хиллера проиграли пятый матч подряд и занимают 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «Лос-Анджелес» 1 марта сыграет с «Калгари», «Эдмонтон» в этот же день встретится с «Сан-Хосе».

Фото: USA Today Sports
















