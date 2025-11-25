Хоккей-обозрение

Шайба Потуральски принесла «Авангарду» победу над «Металлургом»

Сегодня, 19:03 Автор: Андрей Моисеев




Авангарл - Металлург, КХЛ

«Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Константин Окулов (17-я минута), Наиль Якупов (36) и Эндрю Потуральски (62). У проигравших шайбы забросили Владимир Ткачёв (13) и Люк Джонсон (59).

Омские хоккеисты набрали 86 очков и на восемь баллов отстают от лидирующей в Восточной конференции «Магнитке».

В следующем матче «Авангард» сыграет 2 марта со «Спартаком», «Металлург» 1 марта встретится с московским «Динамо».
