Шайба Потуральски принесла «Авангарду» победу над «Металлургом» Сегодня, 19:03 Автор: Андрей Моисеев









«Авангард» обыграл «Металлург» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча в Омске завершилась со счётом 3:2. В составе победителей отличились Константин Окулов (17-я минута), Наиль Якупов (36) и Эндрю Потуральски (62). У проигравших шайбы забросили Владимир Ткачёв (13) и Люк Джонсон (59). Омские хоккеисты набрали 86 очков и на восемь баллов отстают от лидирующей в Восточной конференции «Магнитке». В следующем матче «Авангард» сыграет 2 марта со «Спартаком», «Металлург» 1 марта встретится с московским «Динамо».

Фото: ХК «Авангард»
















