В НХЛ сняли на видео 920-й и 921-й голы Александра Овечкина

Александр Овечкин, Вашингтон Кэпиталз

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Монреалем», который завершился в «Белл-центре», забросил 920-ю и 921-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.

Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу «Канадиенс».

В составе победителей отличились Коул Кофилд (1-я минута, 15), Майк Мэтисон (33), Кирби Дак (37), Ник Судзуки (57) и Джейк Эванс (59).

В активе Овечкина 50 (24+26) очков в 62 играх текущего сезона и он является лучшим снайпером команды.

Голы Александра Овечкина в матче с «Монреалем» сняли на видео в НХЛ, их можно посмотреть в обзоре матча на официальном сайте НХЛ.

«Вашингтон» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Кэпиталз» сыграют 4 марта дома с «Ютой».
