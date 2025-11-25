Московское «Динамо» нанесло «Металлургу» третье поражение подряд в КХЛ Вчера, 19:54 Автор: Андрей Моисеев









Московское «Динамо» обыграло «Металлург» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Поединок на «ВТБ Арене» завершился со счётом 4:1. В составе победителей отличились Егор Римашевский, Макс Комтуа, Антон Слепышев и Ансель Галимов. У проигравших шайбу забросил Валерий Орехов. Подопечные Вячеслава Козлова выиграли шесть из семи последних матчей, набрали 72 очка и переместились на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Магнитка» впервые в нынешнем сезоне проиграла три игры подряд. Следующую встречу «Динамо» проведёт 4 марта с «Автомобилистом», «Металлург» во вторник встретится в Минске с местными динамовцами.

Фото: ХК «Металлург»















