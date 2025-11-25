«Локомотив» победил в серии буллитов «Северсталь»

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Череповце завершился со счётом 3:2.
У победителей шайбы забросили Артур Каюмов (36-я минута и победный буллит), Байрон Фрейз (44). В составе проигравшей команды отличились Владислав Цицюра (14) и Александр Скоренов (60).
Ярославские хоккеисты одержали шестую победу подряд, набрали 89 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.
В следующем матче «Локомотив» сыграет 4 марта с ХК «Сочи», «Северсталь» встретится с ярославцами 9 марта.