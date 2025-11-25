Хоккей-обозрение

«Локомотив» победил в серии буллитов «Северсталь»

Вчера, 21:26 Автор: Андрей Моисеев




Северсталь - Локомотив, КХЛ

«Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Череповце завершился со счётом 3:2.

У победителей шайбы забросили Артур Каюмов (36-я минута и победный буллит), Байрон Фрейз (44). В составе проигравшей команды отличились Владислав Цицюра (14) и Александр Скоренов (60).

Ярославские хоккеисты одержали шестую победу подряд, набрали 89 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции.

В следующем матче «Локомотив» сыграет 4 марта с ХК «Сочи», «Северсталь» встретится с ярославцами 9 марта.
Фото: ХК «Локомотив»







