«Локомотив» победил в серии буллитов «Северсталь» Вчера, 21:26 Автор: Андрей Моисеев









«Локомотив» обыграл «Северсталь» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Поединок в Череповце завершился со счётом 3:2. У победителей шайбы забросили Артур Каюмов (36-я минута и победный буллит), Байрон Фрейз (44). В составе проигравшей команды отличились Владислав Цицюра (14) и Александр Скоренов (60). Ярославские хоккеисты одержали шестую победу подряд, набрали 89 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу Западной конференции. В следующем матче «Локомотив» сыграет 4 марта с ХК «Сочи», «Северсталь» встретится с ярославцами 9 марта.

Фото: ХК «Локомотив»
















