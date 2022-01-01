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Самые результативные европейцы в истории НХЛ. Овечкин - 5-й


Самые результативные европейцы в НХЛ

В 2019 году нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Сергея Федорова и стал самым результативным российским игроком за всю историю Национальной хоккейной лиги. На сегодняшний день (20 января 2022 года) на счету хоккеиста стало 1375 очков. В ближайшие пару лет все шансы обогнать Федорова имеет форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.

Несколько лет назад считалось, что Майк Модано является самым результативным американцем. Но сейчас на первое место официальный сайт НХЛ ставит Бретта Халла - участника Кубков Канады, Кубков мира, двух Олимпиад и чемпионатов мира в составе американской сборной. Все дело в том, что Халл, хотя и выступал на протяжении своей карьеры за сборную США, но родился в Канаде, в городе Беллевиль (провинция Онтарио). Однако стоит учитывать, что мать у Бретта - американка.

Другая ситуация с известным канадцем Станиславом «Стэном» Микитой, который родился в 1940 году в Словакии. В Канаду он переехал в возрасте 8 лет, поэтому по праву считается словаком.

Ниже представлены самые результативные хоккеисты НХЛ, представляющие семь ведущих хоккейных держав.




Россия

  Игрок Г П О
1. н. Александр Овечкин 757 618 1375
2. н. Сергей Федоров 483 696 1179
3. н. Евгений Малкин 426 682 1108
4. н. Александр Могильный 473 559 1032
5. н. Алексей Ковалев 430 599 1029



Канада

  Игрок Г П О
1. н. Уэйн Гретцки 894 1963 2857
2. н. Марк Мессье 694 1193 1887
3. н. Горди Хоу 801 1049 1850
4. н. Рон Френсис 549 1249 1798
5. н. Марсель Дионн 731 1040 1771



США

  Игрок Г П О
1. н. Бретт Халл 741 650 1391
2. н. Майк Модано 561 813 1374
3. з. Фил Хаусли 338 894 1232
4. н. Джереми Реник 513 703 1216
5. н. Патрик Кейн 413 710 1123





Финляндия

  Игрок Г П О
1. н. Теему Селянне 684 773 1457
2. н. Яри Курри 601 797 1398
3. н. Саку Койву 255 577 832
4. н. Олли Йокинен 321 429 750
5. н. Микко Койву 206 505 711



Швеция

  Игрок Г П О
1. н. Матс Сундин 564 785 1349
2. н. Даниэль Альфредссон 444 713 1157
3. з. Никлас Лидстрем 264 878 1142
4. н. Хенрик Седин 240 830 1070
5. н. Даниэль Седин 393 648 1041



Чехия

  Игрок Г П О
1. н. Яромир Ягр 766 1155 1921
2. н. Патрик Элиаш 408 617 1025
3. н. Милан Хейдук 375 430 805
4. н. Винни Проспал 255 510 765
5. н. Якуб Ворачек 217 546 763



Словакия

  Игрок Г П О
1. н. Стэн Микита 541 926 1467
2. н. Петер Штястны 450 789 1239
3. н. Мариан Хосса 525 609 1134
4. н. Петер Бондра 503 389 892
5. н. Мариан Габорик 407 408 815






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