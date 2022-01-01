Самые результативные европейцы в истории НХЛ. Овечкин - 5-й

В 2019 году нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин побил рекорд Сергея Федорова и стал самым результативным российским игроком за всю историю Национальной хоккейной лиги. На сегодняшний день (20 января 2022 года) на счету хоккеиста стало 1375 очков. В ближайшие пару лет все шансы обогнать Федорова имеет форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин.
Несколько лет назад считалось, что Майк Модано является самым результативным американцем. Но сейчас на первое место официальный сайт НХЛ ставит Бретта Халла - участника Кубков Канады, Кубков мира, двух Олимпиад и чемпионатов мира в составе американской сборной. Все дело в том, что Халл, хотя и выступал на протяжении своей карьеры за сборную США, но родился в Канаде, в городе Беллевиль (провинция Онтарио). Однако стоит учитывать, что мать у Бретта - американка.
Другая ситуация с известным канадцем Станиславом «Стэном» Микитой, который родился в 1940 году в Словакии. В Канаду он переехал в возрасте 8 лет, поэтому по праву считается словаком.
Ниже представлены самые результативные хоккеисты НХЛ, представляющие семь ведущих хоккейных держав.
Россия
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|н. Александр Овечкин
|757
|618
|1375
|2.
|н. Сергей Федоров
|483
|696
|1179
|3.
|н. Евгений Малкин
|426
|682
|1108
|4.
|н. Александр Могильный
|473
|559
|1032
|5.
|н. Алексей Ковалев
|430
|599
|1029
Канада
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|н. Уэйн Гретцки
|894
|1963
|2857
|2.
|н. Марк Мессье
|694
|1193
|1887
|3.
|н. Горди Хоу
|801
|1049
|1850
|4.
|н. Рон Френсис
|549
|1249
|1798
|5.
|н. Марсель Дионн
|731
|1040
|1771
США
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|н. Бретт Халл
|741
|650
|1391
|2.
|н. Майк Модано
|561
|813
|1374
|3.
|з. Фил Хаусли
|338
|894
|1232
|4.
|н. Джереми Реник
|513
|703
|1216
|5.
|н. Патрик Кейн
|413
|710
|1123
Финляндия
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|н. Теему Селянне
|684
|773
|1457
|2.
|н. Яри Курри
|601
|797
|1398
|3.
|н. Саку Койву
|255
|577
|832
|4.
|н. Олли Йокинен
|321
|429
|750
|5.
|н. Микко Койву
|206
|505
|711
Швеция
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|н. Матс Сундин
|564
|785
|1349
|2.
|н. Даниэль Альфредссон
|444
|713
|1157
|3.
|з. Никлас Лидстрем
|264
|878
|1142
|4.
|н. Хенрик Седин
|240
|830
|1070
|5.
|н. Даниэль Седин
|393
|648
|1041
Чехия
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|н. Яромир Ягр
|766
|1155
|1921
|2.
|н. Патрик Элиаш
|408
|617
|1025
|3.
|н. Милан Хейдук
|375
|430
|805
|4.
|н. Винни Проспал
|255
|510
|765
|5.
|н. Якуб Ворачек
|217
|546
|763
Словакия
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|н. Стэн Микита
|541
|926
|1467
|2.
|н. Петер Штястны
|450
|789
|1239
|3.
|н. Мариан Хосса
|525
|609
|1134
|4.
|н. Петер Бондра
|503
|389
|892
|5.
|н. Мариан Габорик
|407
|408
|815