Овечкин - лучший российский хоккеист НХЛ за всю историю





«Спортивное обозрение» составило список 12 лучших российских хоккеистов, когда-либо выступавших в Национальной хоккейной лиге. Игроки были разбиты на два состава, в каждый из которых включены вратарь, два защитника и три нападающих.



Из предложенных хоккеистов путем голосования болельщиков и экспертов мы определили лучшего российского хоккеиста в НХЛ за всю историю. Им стал нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. С небольшим отрывом капитан столичной команды опередил Сергея Федорова. В пятерку лучших вошли Павел Дацюк, Павел Буре и Евгений Малкин.





Лучшие российские хоккеисты в НХЛ за всю историю



Первый состав



Вратарь



Евгений Набоков. В НХЛ с 1999 по 2015 («Сан-Хосе», «Айлендерс», «Тампа-Бэй»). В чемпионатах НХЛ - 697 матчей (353 победы), в Кубке Стэнли - 86 матчей (42 победы). Обладатель приза НХЛ «Колдер Трофи« (2001). В 2008 вошел в 1-ю сборную всех звезд НХЛ.



Защитники



Сергей Зубов. В НХЛ с 1992 по 2008 («Рейнджерс», «Питтсбург», «Даллас»). В регулярных чемпионатах НХЛ - 1068 матчей, 771 очко (152+619), в Кубке Стэнли - 164 матча, 117 очков (24+93). Обладатель Кубка Стэнли 1994 и 1999. В 2006 вошел во 2-ю сборную всех звезд НХЛ. Включен в Зал славы НХЛ в 2019.



Вячеслав Фетисов. В НХЛ с 1989 по 1998 («Нью-Джерси», «Детройт»). В чемпионатах НХЛ - 546 матчей, 228 очков (36+192), в Кубке Стэнли - 116 матчей, 28 очков (2+26). Обладатель Кубка Стэнли 1997 и 1998. Включен в Зал славы НХЛ в 2001.



Нападающие



Александр Овечкин. В НХЛ с 2005 («Вашингтон»). В чемпионатах НХЛ - 1241 матч, 1378 очков (759+619), в Кубке Стэнли – 141 матч, 135 очков (71+64). Обладатель Кубка Стэнли 2018. Обладатель призов: «Колдер Трофи» (2006), «Харт Трофи» (2008, 2009, 2013), «Тед Линдсей Эворд» (2008, 2009, 2010), «Арт Росс Трофи« (2008), «Конн Смайт Трофи» (2018), «Морис Ришар Трофи» (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020). В 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2019 вошел в 1-ю сборную всех звезд НХЛ, в 2011, 2013, 2014, 2016 - во 2-ю сборную.



Сергей Федоров. В НХЛ с 1990 по 2009 («Детройт», «Анахайм», «Коламбус», «Вашингтон»). В чемпионатах НХЛ - 1248 матчей, 1179 очков (483+696), в Кубке Стэнли - 183 матча, 176 очков (52+124). Обладатель Кубка Стэнли 1997, 1998 и 2002. Обладатель призов: «Харт Трофи» (1994), «Лестер Пирсон Эворд» (1994) и «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (1994 и 1996). В 1994 вошел в 1-ю сборную всех звезд НХЛ. Включен в Зал славы НХЛ в 2015.



Павел Дацюк. В НХЛ с 2001 по 2016 («Детройт»). В чемпионатах НХЛ - 953 матча, 918 очков (314+604), в Кубке Стэнли - 157 матчей, 113 очков (42+71). Обладатель Кубка Стэнли 2002 и 2008. Обладатель призов: «Леди Бинг Трофи» (2006, 2007, 2008, 2009), «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (2008, 2009, 2010), «НХЛ плюс/минус Эворд» (2008). В 2009 вошел во 2-ю сборную всех звезд НХЛ.



Второй состав



Вратарь



Николай Хабибулин. В НХЛ с 1994 по 2013 («Виннипег», «Финикс», «Тампа-Бэй», «Чикаго», «Эдмонтон»). В чемпионатах НХЛ - 799 матчей (333 победы), в Кубке Стэнли - 72 матча (39 побед). Обладатель Кубка Стэнли 2004.



Защитники



Сергей Гончар. В НХЛ с 1994 по 2015 («Вашингтон», «Бостон», «Питтсбург», «Оттава», «Даллас», «Монреаль»). В чемпионатах НХЛ - 1301 матч, 811 очков (220+591), в Кубке Стэнли - 141 матч, 90 очков (22+68). Обладатель Кубка Стэнли 2009. В 2002 и 2003 вошел во 2-ю сборную всех звезд НХЛ.



Андрей Марков. В НХЛ с 2000 по 2017 («Монреаль»). В чемпионатах НХЛ - 990 матчей, 572 очка (119+453), в Кубке Стэнли - 89 матчей, 32 очка (5+27).



Нападающие



Павел Буре. В НХЛ с 1991 по 2003 («Ванкувер», «Флорида», «Рейнджерс»). В чемпионатах НХЛ - 702 матча, 779 очков (437+342), в Кубке Стэнли - 64 матча, 70 очков (35+35). Финалист Кубка Стэнли 1994. Обладатель призов «Колдер Трофи» (1992) и «Морис Ришар Трофи» (2000, 2001). В 1994 вошел в 1-ю сборную всех звезд НХЛ, в 2000 и 2001 - во 2-ю сборную. Включен в Зал славы НХЛ в 2012.



Евгений Малкин. В НХЛ с 2006 («Питтсбург»). В чемпионатах НХЛ - 942 матча, 1107 очков (426+681), в Кубке Стэнли - 170 матчей, 174 очка (64+110). Обладатель Кубка Стэнли 2009, 2016, 2017. Обладатель призов: «Колдер Трофи» (2007), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Харт Трофи» (2012), «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Арт Росс Трофи« (2009, 2012). В 2008, 2009, 2012 вошел в 1-ю сборную всех звезд НХЛ.



Игорь Ларионов. В НХЛ с 1989 по 2004 («Ванкувер», «Сан-Хосе», «Детройт», «Флорида», «Нью-Джерси»). В чемпионатах НХЛ - 921 матч, 644 очка (169+475), в турнирах Кубка Стэнли - 150 матчей, 97 очков (30+67). Обладатель Кубка Стэнли 1997, 1998 и 2002. Включен в Зал славы НХЛ в 2008.