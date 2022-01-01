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Лучшие хоккеисты «Анахайм Дакс» за всю историю


Лучшие хоккеисты Анахайм Дакс

Авторитетное издание The Hockey News в 2022 году назвало лучших игроков каждой из 30-ти команд НХЛ за всю историю.

Анахайм Дакс

Вратарь

Жан-Себастьян Жигер (2000-2010), 447 игр, 206 побед, 163 поражения.

Защитники

Скотт Нидермайер (2005-2010), 371 игра, 264 (60+204) очка.
Франсуа Бушемен (2005-09, 2011-15, 2017-18), 592 игры, 196 (56+140) очков.

Нападающие

Теему Селянне  (1996-2001, 2005-2014), 966 игр, 988 (457+531) очков.
Райан Гецлаф (2005-н.в.), 1157 игр, 1019 (282+737) очков.
Пол Кария (1995-2003), 606 игр, 669 (300+369) очков.









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