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Лучшие хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» за всю историю



Лучшие хоккеисты Вашингтон Кэпиталз, Александр Овечкин

Авторитетное канадское издание The Hockey News назвало лучших игроков «Вашингтон Кэпиталз» за всю историю выступления команды в НХЛ.

Рейтинг 2007 года

Александр Овечкин дебютировал в Национальной хоккейной лиге в октябре 2005 года и уже через два года попал в список лучших игроков команды.

1. н. Петер Бондра, 2. з. Род Лэнгуэй, 3. в. Олаф Кольциг, 4. н. Майк Гартнер, 5. н. Дэйл Хантер, 6. з. Кевин Хэтчер, 7. з. Калле Юханссон, 8. н. Бент Густафссон, 9. з. Скотт Стивенс, 10. н. Александр Овечкин.

Рейтинг 2011 года

Через шесть лет после дебюта в составе «Кэпиталз» эксперты издания назвали Овечкина те только одним из лучших нападающих, но и лучшим игроком столичной команды за всю историю.

Первая сборная

Вратарь - Олаф Кольциг.
Защитники - Скотт Стивенс, Род Лэнгуэй.
Нападающие - Петер Бондра, Дэйл Хантер, Александр Овечкин.

Вторая сборная

Вратарь - Дон Бопре.
Защитники - Кевин Хэтче, Калле Юханссон.
Нападающие - Майк Гартнер, Бент Густафссон, Келли Миллер.

Рейтинг 2022 года

В последней на данный момент версии рейтинга Овечкин упрочил свое положение и на долгие годы застолбил за собой звание лучшего хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз».

Вратарь - Брэйден Холтби.
Защитники - Род Лэнгуэй, Скотт Стивенс.
Нападающие - Александр Овечкин, Петер Бондра, Никлас Бэкстрем.









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