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Лучшие хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» за всю историю



Лучшие хоккеисты Тампа-Бэй Лайтнинг, Никита Кучеров

Авторитетное канадское издание The Hockey News назвало лучших игроков «Тампа-Бэй Лайтнинг» за всю историю выступления команды в НХЛ.

Рейтинг 2007 года

В 2007 году единственный российский игрок в списке лучших по версии журнала - вратарь Николай Хабибулин.

1. н. Венсан Лекавалье, 2. н. Мартин Сент-Луи, 3. н. Брэд Ричардс, 4. н. Брайан Брэдли, 5. н. Дэйв Андрейчук, 6. н. Роб Замунер, 7. в. Николай Хабибулин, 8. з. Роман Хармлик, 9. з. Дэн Бойл, 10. н. Фредрик Модин.

Рейтинг 2011 года

Через четыре года в рейтинг кроме Хабибулина попал правый нападающий Александр Селиванов, выступавший за клуб с 1994 по 1999 годы.

Первая сборная

Вратарь - Николай Хабибулин.
Защитники - Дэн Бойл, Роман Хармлик.
Нападающие - Мартин Сен-Луи, Венсан Лекавалье, Дэйв Андрейчук.

Вторая сборная

Вратарь - Даррен Пуппа.
Защитники - Павел Кубина, Джессен Каллимор.
Нападающие - Александр Селиванов, Брэд Ричардс, Фредрик Модин.

Рейтинг 2022 года

В самой свежей версии рейтинга Хабибулина сменил Андрей Василевский и появился Никита Кучеров.

Вратарь - Андрей Василевский.
Защитники - Виктор Хедман, Павел Кубина.
Нападающие - Мартин Сен-Луи, Никита Кучеров, Венсан Лекавалье.














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