



Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах. На счету капитана «Кэпиталз» 122 победных гола в НХЛ. От лидера списка чешского форварда Яромира Ягра россиянина отделяет 13 шайб.



Завершивший карьеру в НХЛ Сергей Федоров забросил 93 победные шайбы и занимает 14-е место в списке. Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург» имеет в активе 78 таких шайб и занимает 40-е место в таблице.





Лидеры по победным голам в чемпионатах НХЛ



1. Яромир Ягр - 135 (1733 игры)

2. Александр Овечкин - 122 (1281)

3. Горди Хоу - 121 (1767)

4. Фил Эспозито - 118 (1282)

5. Бретт Халл - 110 (1269)

6. Теему Селянне - 110 (1451)

7. Брэндан Шэнахэн - 109 (1524)

8. Патрик Марло - 109 (566)

9. Джером Игинла - 101 (1554)

10. Бобби Халл - 98 (1063)





Данные приведены по состоянию на 25 октября 2022 года.