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Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю


НХЛ, победные голы

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает второе место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах. На счету капитана «Кэпиталз» 122 победных гола в НХЛ. От лидера списка чешского форварда Яромира Ягра россиянина отделяет 13 шайб.

Завершивший карьеру в НХЛ Сергей Федоров забросил 93 победные шайбы и занимает 14-е место в списке. Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург» имеет в активе 78 таких шайб и занимает 40-е место в таблице.

Лидеры по победным голам в чемпионатах НХЛ

 
1. Яромир Ягр - 135 (1733 игры)
2. Александр Овечкин - 122 (1281)
3. Горди Хоу - 121 (1767)
4. Фил Эспозито - 118 (1282)
5. Бретт Халл - 110 (1269)
6. Теему Селянне - 110 (1451)
7. Брэндан Шэнахэн - 109 (1524)
8. Патрик Марло - 109 (566)
9. Джером Игинла - 101 (1554)
10. Бобби Халл - 98 (1063)

Данные приведены по состоянию на 25 октября 2022 года.









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