Спортивное обозрение Расписание Олимпиады-2022 в Пекине
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие Матч ТВ




Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю


НХЛ, победные голы

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает третье место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах. На счету капитана «Кэпиталз» 119 победных голов в НХЛ. От лидера списка чешского форварда Яромира Ягра россиянина отделяет 16 шайб, от занимающего второе место Горди Хоу - всего 2.

Завершивший карьеру в НХЛ Сергей Федоров забросил 93 победные шайбы и занимает 14-е место в списке. Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург» имеет в активе 74 такие шайбы и вместе с Марио Лемье делит 46-47 место в таблице.

Лидеры по победным голам в регулярных чемпионатах НХЛ

 

  Игрок Игры Голы Победные
1. н. Яромир Ягр 1733 766 135
2. н. Горди Хоу 1767 801 121
3. н. Александр Овечкин 1236 756 119
4. н. Фил Эспозито 1282 717 118
5. н. Бретт Халл 1269 741 110
6. н. Теему Селянне 1451 684 110
7. н. Брэндан Шэнахэн 1524 656 109
8. н. Патрик Марло 1779 566 109
9. н. Джером Игинла 1554 625 101
10. н. Бобби Халл 1063 610 98


Данные приведены по состоянию на 18 января 2022 года.





  • Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ
  • Патрик Марло побил рекорд Горди Хоу по матчам в истории
  • 500 голов в НХЛ. Овечкин и другие
  • Топ-10. Лучшие бомбардиры НХЛ за последние 3 сезона
  • Овечкин - лучший снайпер за последние 12 лет
    •








    Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю

    НХЛ, победные голы

    Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает третье место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах.

    Хоккей. Россия - Канада. Все матчи на сегодня

    Все матчи Россия - Канада по хоккею

    Сборные России и Канады по хоккею с 1992 года встречались между собой 24 раза. В девяти играх успех сопутствовал российским спортсменам, в оставшихся побеждали родоначальники хоккея.

    Состав сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022

    Сборная России по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет составлена из хоккеистов, выступающих в КХЛ.

    Расписание зимней Олимпиады 2022 в Пекине

    Олимпиада в Пекине 2022

    С 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплекта медалей.

    Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022

    Сборная России по биатлону на Олимпиаде 2022

    Назван состав сборной России по биатлону, которая выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru