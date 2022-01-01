Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю





Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает третье место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах. На счету капитана «Кэпиталз» 119 победных голов в НХЛ. От лидера списка чешского форварда Яромира Ягра россиянина отделяет 16 шайб, от занимающего второе место Горди Хоу - всего 2.



Завершивший карьеру в НХЛ Сергей Федоров забросил 93 победные шайбы и занимает 14-е место в списке. Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург» имеет в активе 74 такие шайбы и вместе с Марио Лемье делит 46-47 место в таблице.





Лидеры по победным голам в регулярных чемпионатах НХЛ

Игрок Игры Голы Победные 1. н. Яромир Ягр 1733 766 135 2. н. Горди Хоу 1767 801 121 3. н. Александр Овечкин 1236 756 119 4. н. Фил Эспозито 1282 717 118 5. н. Бретт Халл 1269 741 110 6. н. Теему Селянне 1451 684 110 7. н. Брэндан Шэнахэн 1524 656 109 8. н. Патрик Марло 1779 566 109 9. н. Джером Игинла 1554 625 101 10. н. Бобби Халл 1063 610 98



Данные приведены по состоянию на 18 января 2022 года.