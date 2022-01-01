Лидеры НХЛ по победным голам за всю историю

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин занимает третье место в Национальной хоккейной лиге победным шайбам в регулярных чемпионатах. На счету капитана «Кэпиталз» 119 победных голов в НХЛ. От лидера списка чешского форварда Яромира Ягра россиянина отделяет 16 шайб, от занимающего второе место Горди Хоу - всего 2.
Завершивший карьеру в НХЛ Сергей Федоров забросил 93 победные шайбы и занимает 14-е место в списке. Евгений Малкин, выступающий за «Питтсбург» имеет в активе 74 такие шайбы и вместе с Марио Лемье делит 46-47 место в таблице.
Лидеры по победным голам в регулярных чемпионатах НХЛ
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|Игрок
|Игры
|Голы
|Победные
|1.
|н. Яромир Ягр
|1733
|766
|135
|2.
|н. Горди Хоу
|1767
|801
|121
|3.
|н. Александр Овечкин
|1236
|756
|119
|4.
|н. Фил Эспозито
|1282
|717
|118
|5.
|н. Бретт Халл
|1269
|741
|110
|6.
|н. Теему Селянне
|1451
|684
|110
|7.
|н. Брэндан Шэнахэн
|1524
|656
|109
|8.
|н. Патрик Марло
|1779
|566
|109
|9.
|н. Джером Игинла
|1554
|625
|101
|10.
|н. Бобби Халл
|1063
|610
|98
Данные приведены по состоянию на 18 января 2022 года.