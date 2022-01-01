31 команда НХЛ - лучшие хоккеисты за всю историю

Авторитетное издание The Hockey News в одном из своих номеров, посвященном 75-летию с момента выхода первого номера, составило пятерку лучших хоккеистов каждой из 31-й команды НХЛ за всю историю.
«Спортивное обозрение» выбрало из предложенного заокеанскими коллегами списка лучшего из лучших для каждой команды НХЛ.
«Анахайм Дакс»
1. н. Теему Селянне
В составе «Анахайма» стал лучшим снайпером НХЛ и обладателем Кубка Стэнли на закате карьеры.
Жан-Себастьян Жигер, Скотт Нидермайер - Франсуа Бошемен, Теему Селянне - Райан Гецлаф - Пол Кария.
«Аризона Койотис»
1. н. Шейн Доун
Обладатель клубных рекордов по проведенным матчам за команду, заброшенным шайбам, передачам и набранным очкам.
Майк Смит, Теппо Нумминен - Оливер Экман-Ларссон, Дэйл Хаверчук - Шейн Доун - Кейт Ткачук.
«Баффало Сэйбрз»
1. н. Жильбер Перро
С именем этого хоккеиста связывают подъем «Баффало» в 70-х. Хоккеист, проведший в «Сэйбрз» 17 сезонов, является, по всей видимости, вечным рекордсменом клуба по количеству проведенных за него матчей, голам, передачам и очкам.
Доминик Гашек, Фил Хаусли - Майк Рамси, Жильбер Перро - Рик Мартин - Крейг Рамзей.
«Бостон Брюинз»
1. з. Бобби Орр
Единственный защитник в истории НХЛ, становившийся лучшим бомбардиром регулярного сезона.
Сесил «Тайни» Томпсон, Бобби Орр - Эдди Шор, Фил Эспозито - Милт Шмидт - Джон Бюсик.
«Ванкувер Кэнакс»
1. н. Хенрик Седин
Обладатель клубного рекорда по количеству матчей, передач и набранных очков.
Роберто Луонго, Маттиас Олунд - Гарольд Снепстс, Даниэль Седин - Хенрик Седин - Павел Буре.
«Вашингтон Кэпиталз»
1. н. Александр Овечкин
9 раз становился лучшим снайпером НХЛ. В сезоне 2021/22 переместился на 4-е место в списке лучших снайперов НХЛ за всю истрорию.
Брэйден Холтби, Род Лэнгуэй - Скотт Стивенс, Александр Овечкин - Петер Бондра - Никлас Бэкстрем.
«Вегас Голден Найтс»
1. в. Марк-Андре Флери
В 2021 году получил приз лучшему вратарю НХЛ.
Марк-Андре Флери, Ши Теодор - Брэйден Макнэбб, Вильям Карлссон - Джонатан Маршессо - Марк Стоун.
«Виннипег Джетс»
1. н. Илья Ковальчук
Лучший снайпер лиги сезоне 2003/04 и лидер команды по забитым голам за всю историю.
Коннор Хеллибак, Дастин Бафлин - Тобиас Энстрем, Илья Ковальчук - Блэйк Уилер - Марк Шайфли.
«Даллас Старз»
1. н. Майк Модано
Провел 20 лет в составе «Старз». Самый результативный американец в истории НХЛ.
Марти Турко, Сергей Зубов - Дериан Хэтчер, Майк Модано - Нил Бротен - Дино Сиссарелли.
«Детройт Ред Уингз»
1. н. Горди Хоу
«Мистер Хоккей». Закончил играть в возрасте 52-х лет.
Терри Савчук, Никлас Лидстрем - Ред Келли, Горди Хоу - Стив Айзерман - Тед Линдсей.
«Калгари Флеймз»
1. з. Эл Макиннис
Хоккеист с потрясающим щелчком. В 1989-м назван самым ценным (MVP) игроком Кубка Стэнли.
Микка Кипрусофф, Эл Макиннис - Марк Джиордано, Джером Игинла - Теорен Флери - Джо Ньювендайк.
«Каролина Харрикейнз»
1. н. Рон Френсис
Один из лучших форвардов оборонительного плана за всю историю НХЛ.
Кэм Уорд, Глен Уэсли - Джейккоб Слэвин, Рон Френсис - Эрик Стаал - Род Бриндамор.
«Коламбус Блю Джекетс»
1. н. Рик Нэш
Лучший снайпер (вместе с Ковальчуком и Игинлой) НХЛ в сезоне 2003/04.
Сергей Бобровский, Сет Джонс - Зак Веренски, Рик Нэш - Кэм Аткинсон - Артемий Панарин.
«Колорадо Эвеланш»
1. н. Джо Сакик
Самый результативный игрок клуба за всю историю. В качестве капитана дважды завоевывал с командой Кубок Стэнли.
Патрик Руа, Адам Фут - Роб Блэйк, Джо Сакик - Петер Форсберг - Петер Штястны.
«Лос-Анджелес Кингз»
1. н. Марсель Дионн
Выступая за «Лос-Анджелес», шесть раз забивал 50 и более шайб за сезон.
Джонатан Куик, Роб Блэйк - Дрю Даути, Люк Робитайл - Уэйн Гретцки - Марсель Дионн.
«Миннесота Уайлд»
1. н. Микко Койву
Лидер по количеству матчей за «Уайлд», передачам и очкам.
Никлас Бекстрем, Райан Сутер - Джаред Сперджен, Микко Койву - Мариан Габорик - Зак Паризе.
«Монреаль Канадиенс»
1. н. Морис Ришар
Восьмикратный обладатель Кубка Стэнли. Пять раз становился лучшим бомбардиром НХЛ. Первым, в 1957 году, достиг отметки в 500 заброшенных шайб.
Жак Плант, Дуг Харви - Ларри Робинсон, Жан Беливо - Морис Ришар - Морис Ришар.
«Нью-Джерси Дэвилз»
1. в. Мартин Бродо
Три Кубка Стэнли. Три приза лучшему вратарю лиги. Один из лучших голкиперов в истории НХЛ.
Мартин Бродо, Скотт Стивенс - Скотт Нидермайер, Патрик Элиаш - Джон Маклин - Бобби Холик.
«Нью-Йорк Айлендерс»
1.н. Брайан Тротье
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли. Обладатель почти всех главных наград НХЛ.
Билли Смит, Денис Потвин - Кенни Йонссон, Майк Босси - Брайан Тротье - Джон Таварес.
«Нью-Йорк Рейнджерс»
1. н. Марк Мессье
Шестикратный обладатель Кубка Стэнли. В качестве капитана помог «Рейнджерс» в 1994 году завоевать главный трофей после 54-летнего перерыва.
Хенрик Лундквист, Брайан Лич - Иван «Чинг» Джонсон, Билл Кук - Марк Мессье - Фрэнк Буше.
«Нэшвилл Предаторз»
1. н. Дэвид Легванд
Почти 15 лет провел в «Предаторз» и является обладателем множества рекордов клуба.
Пекка Ринне, Ши Уэбер - Роман Йоси, Филип Форсберг - Дэвид Легванд - Мартин Эрат.
«Оттава Сенаторз»
1. н. Даниель Альфредссон
Неизменный капитан «Сенаторз» с 1999 по 2013 годы.
Крэйг Андерсон, Эрик Карлссон - Уэйд Редден, Даниель Альфредссон - Джейсон Спецца - Алексей Яшин.
«Питтсбург Пингвинз»
1. н. Марио Лемье
Возможно, самый талантливый игрок в истории хоккея.
Том Барассо, Крис Летанг - Рон Стэкхаус, Марио Лемье - Сидни Кросби - Яромир Ягр.
«Сан-Хосе Шаркс»
1. н. Джо Торнтон
Единственный игрок «Шаркс» - обладатель «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи». Лидер клуба по передачам и второй по набранным очкам.
Евгений Набоков, Брент Бернс - Марк-Эдуард Власик, Джо Торнтон - Патрик Марло - Джо Павелски.
«Сент-Луис Блюзс»
1. н. Бретт Халл
«Золотой Бретт» - пятый по заброшенным шайбам за всю историю НХЛ.
Майк Льют, Крис Пронгер - Эл Макиннис, Бретт Халл - Берни Федерко, Брайан Саттер.
«Тампа-Бэй Лайтнинг»
1. н. Венсан Лекавалье
Провел в составе «Тампы» 13 сезонов и успел стать лицом клуба.
Андрей Василевский, Виктор Хедман - Павел Кубина, Мартин Сент-Луи - Никита Кучеров - Венсан Лекавалье.
«Торонто Мэйпл Лифс»
1. н. Сил Эппс
За 10 лет игры за «Торонто» три раза приводил клуб в качестве капитана к победе в Кубке Стэнли.
Турк Брода, Тим Хортон - Берье Сальминг, Сил Эппс - Чарли Конахер - Тедд Кеннеди.
«Филадельфия Флайерз»
1. н. Бобби Кларк
Самый ценный игрок (MVP) в 1973, 1975 и 1976 годах. Обладатель Кубка Стэнли в 1974 и 1975 году.
Берни Парент, Марк Хоу - Эрик Дежарден, Бобби Кларк - Эрик Линдрос - Билл Барнер.
«Флорида Пантерз»
1. н. Джонатан Юбердо
Обладатель «Колдер Трофи», лидер команды по передачам и набранным очкам.
Роберто Луонго, Роберт Швехла - Аарон Экблад, Павел Буре - Александр Барков - Джонатан Юбердо.
«Чикаго Блэкхоукс»
1. н. Бобби Халл
Один из лучших левых нападающих за всю историю. Рекордсмен команды по заброшенным шайбам.
Гленн Холл, Пьер Пилот - Данкан Кит, Бобби Халл - Стэн Микита - Патрик Кейн.
«Эдмонтон Ойлерз»
1. н. Уэйн Гретцки
«Великий» (The Great One). Ключевая фигура не только «Эдмонтона», но и всего североамериканского хоккея.
Грант Фюр, Пол Коффи - Кевин Лоу, Уэйн Гретцки - Марк Мессье - Яри Курри.