31 команда НХЛ - лучшие хоккеисты за всю историю

Авторитетное издание The Hockey News в одном из своих номеров, посвященном 75-летию с момента выхода первого номера, составило пятерку лучших хоккеистов каждой из 31-й команды НХЛ за всю историю.



«Спортивное обозрение» выбрало из предложенного заокеанскими коллегами списка лучшего из лучших для каждой команды НХЛ.



«Анахайм Дакс»

1. н. Теему Селянне

В составе «Анахайма» стал лучшим снайпером НХЛ и обладателем Кубка Стэнли на закате карьеры.

Жан-Себастьян Жигер, Скотт Нидермайер - Франсуа Бошемен, Теему Селянне - Райан Гецлаф - Пол Кария.



«Аризона Койотис»

1. н. Шейн Доун

Обладатель клубных рекордов по проведенным матчам за команду, заброшенным шайбам, передачам и набранным очкам.

Майк Смит, Теппо Нумминен - Оливер Экман-Ларссон, Дэйл Хаверчук - Шейн Доун - Кейт Ткачук.



«Баффало Сэйбрз»

1. н. Жильбер Перро

С именем этого хоккеиста связывают подъем «Баффало» в 70-х. Хоккеист, проведший в «Сэйбрз» 17 сезонов, является, по всей видимости, вечным рекордсменом клуба по количеству проведенных за него матчей, голам, передачам и очкам.

Доминик Гашек, Фил Хаусли - Майк Рамси, Жильбер Перро - Рик Мартин - Крейг Рамзей.



«Бостон Брюинз»

1. з. Бобби Орр

Единственный защитник в истории НХЛ, становившийся лучшим бомбардиром регулярного сезона.

Сесил «Тайни» Томпсон, Бобби Орр - Эдди Шор, Фил Эспозито - Милт Шмидт - Джон Бюсик.



«Ванкувер Кэнакс»

1. н. Хенрик Седин

Обладатель клубного рекорда по количеству матчей, передач и набранных очков.

Роберто Луонго, Маттиас Олунд - Гарольд Снепстс, Даниэль Седин - Хенрик Седин - Павел Буре.











«Вашингтон Кэпиталз»

1. н. Александр Овечкин

9 раз становился лучшим снайпером НХЛ. В сезоне 2021/22 переместился на 4-е место в списке лучших снайперов НХЛ за всю истрорию.

Брэйден Холтби, Род Лэнгуэй - Скотт Стивенс, Александр Овечкин - Петер Бондра - Никлас Бэкстрем.



«Вегас Голден Найтс»

1. в. Марк-Андре Флери

В 2021 году получил приз лучшему вратарю НХЛ.

Марк-Андре Флери, Ши Теодор - Брэйден Макнэбб, Вильям Карлссон - Джонатан Маршессо - Марк Стоун.



«Виннипег Джетс»

1. н. Илья Ковальчук

Лучший снайпер лиги сезоне 2003/04 и лидер команды по забитым голам за всю историю.

Коннор Хеллибак, Дастин Бафлин - Тобиас Энстрем, Илья Ковальчук - Блэйк Уилер - Марк Шайфли.



«Даллас Старз»

1. н. Майк Модано

Провел 20 лет в составе «Старз». Самый результативный американец в истории НХЛ.

Марти Турко, Сергей Зубов - Дериан Хэтчер, Майк Модано - Нил Бротен - Дино Сиссарелли.



«Детройт Ред Уингз»

1. н. Горди Хоу

«Мистер Хоккей». Закончил играть в возрасте 52-х лет.

Терри Савчук, Никлас Лидстрем - Ред Келли, Горди Хоу - Стив Айзерман - Тед Линдсей.



«Калгари Флеймз»

1. з. Эл Макиннис

Хоккеист с потрясающим щелчком. В 1989-м назван самым ценным (MVP) игроком Кубка Стэнли.

Микка Кипрусофф, Эл Макиннис - Марк Джиордано, Джером Игинла - Теорен Флери - Джо Ньювендайк.



«Каролина Харрикейнз»

1. н. Рон Френсис

Один из лучших форвардов оборонительного плана за всю историю НХЛ.

Кэм Уорд, Глен Уэсли - Джейккоб Слэвин, Рон Френсис - Эрик Стаал - Род Бриндамор.











«Коламбус Блю Джекетс»

1. н. Рик Нэш

Лучший снайпер (вместе с Ковальчуком и Игинлой) НХЛ в сезоне 2003/04.

Сергей Бобровский, Сет Джонс - Зак Веренски, Рик Нэш - Кэм Аткинсон - Артемий Панарин.



«Колорадо Эвеланш»

1. н. Джо Сакик

Самый результативный игрок клуба за всю историю. В качестве капитана дважды завоевывал с командой Кубок Стэнли.

Патрик Руа, Адам Фут - Роб Блэйк, Джо Сакик - Петер Форсберг - Петер Штястны.



«Лос-Анджелес Кингз»

1. н. Марсель Дионн

Выступая за «Лос-Анджелес», шесть раз забивал 50 и более шайб за сезон.

Джонатан Куик, Роб Блэйк - Дрю Даути, Люк Робитайл - Уэйн Гретцки - Марсель Дионн.



«Миннесота Уайлд»

1. н. Микко Койву

Лидер по количеству матчей за «Уайлд», передачам и очкам.

Никлас Бекстрем, Райан Сутер - Джаред Сперджен, Микко Койву - Мариан Габорик - Зак Паризе.



«Монреаль Канадиенс»

1. н. Морис Ришар

Восьмикратный обладатель Кубка Стэнли. Пять раз становился лучшим бомбардиром НХЛ. Первым, в 1957 году, достиг отметки в 500 заброшенных шайб.

Жак Плант, Дуг Харви - Ларри Робинсон, Жан Беливо - Морис Ришар - Морис Ришар.



«Нью-Джерси Дэвилз»

1. в. Мартин Бродо

Три Кубка Стэнли. Три приза лучшему вратарю лиги. Один из лучших голкиперов в истории НХЛ.

Мартин Бродо, Скотт Стивенс - Скотт Нидермайер, Патрик Элиаш - Джон Маклин - Бобби Холик.



«Нью-Йорк Айлендерс»

1.н. Брайан Тротье

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли. Обладатель почти всех главных наград НХЛ.

Билли Смит, Денис Потвин - Кенни Йонссон, Майк Босси - Брайан Тротье - Джон Таварес.











«Нью-Йорк Рейнджерс»

1. н. Марк Мессье

Шестикратный обладатель Кубка Стэнли. В качестве капитана помог «Рейнджерс» в 1994 году завоевать главный трофей после 54-летнего перерыва.

Хенрик Лундквист, Брайан Лич - Иван «Чинг» Джонсон, Билл Кук - Марк Мессье - Фрэнк Буше.



«Нэшвилл Предаторз»

1. н. Дэвид Легванд

Почти 15 лет провел в «Предаторз» и является обладателем множества рекордов клуба.

Пекка Ринне, Ши Уэбер - Роман Йоси, Филип Форсберг - Дэвид Легванд - Мартин Эрат.



«Оттава Сенаторз»

1. н. Даниель Альфредссон

Неизменный капитан «Сенаторз» с 1999 по 2013 годы.

Крэйг Андерсон, Эрик Карлссон - Уэйд Редден, Даниель Альфредссон - Джейсон Спецца - Алексей Яшин.



«Питтсбург Пингвинз»

1. н. Марио Лемье

Возможно, самый талантливый игрок в истории хоккея.

Том Барассо, Крис Летанг - Рон Стэкхаус, Марио Лемье - Сидни Кросби - Яромир Ягр.



«Сан-Хосе Шаркс»

1. н. Джо Торнтон

Единственный игрок «Шаркс» - обладатель «Арт Росс Трофи» и «Харт Трофи». Лидер клуба по передачам и второй по набранным очкам.

Евгений Набоков, Брент Бернс - Марк-Эдуард Власик, Джо Торнтон - Патрик Марло - Джо Павелски.



«Сент-Луис Блюзс»

1. н. Бретт Халл

«Золотой Бретт» - пятый по заброшенным шайбам за всю историю НХЛ.

Майк Льют, Крис Пронгер - Эл Макиннис, Бретт Халл - Берни Федерко, Брайан Саттер.



«Тампа-Бэй Лайтнинг»

1. н. Венсан Лекавалье

Провел в составе «Тампы» 13 сезонов и успел стать лицом клуба.

Андрей Василевский, Виктор Хедман - Павел Кубина, Мартин Сент-Луи - Никита Кучеров - Венсан Лекавалье.











«Торонто Мэйпл Лифс»

1. н. Сил Эппс

За 10 лет игры за «Торонто» три раза приводил клуб в качестве капитана к победе в Кубке Стэнли.

Турк Брода, Тим Хортон - Берье Сальминг, Сил Эппс - Чарли Конахер - Тедд Кеннеди.



«Филадельфия Флайерз»

1. н. Бобби Кларк

Самый ценный игрок (MVP) в 1973, 1975 и 1976 годах. Обладатель Кубка Стэнли в 1974 и 1975 году.

Берни Парент, Марк Хоу - Эрик Дежарден, Бобби Кларк - Эрик Линдрос - Билл Барнер.



«Флорида Пантерз»

1. н. Джонатан Юбердо

Обладатель «Колдер Трофи», лидер команды по передачам и набранным очкам.

Роберто Луонго, Роберт Швехла - Аарон Экблад, Павел Буре - Александр Барков - Джонатан Юбердо.



«Чикаго Блэкхоукс»

1. н. Бобби Халл

Один из лучших левых нападающих за всю историю. Рекордсмен команды по заброшенным шайбам.

Гленн Холл, Пьер Пилот - Данкан Кит, Бобби Халл - Стэн Микита - Патрик Кейн.



«Эдмонтон Ойлерз»

1. н. Уэйн Гретцки

«Великий» (The Great One). Ключевая фигура не только «Эдмонтона», но и всего североамериканского хоккея.

Грант Фюр, Пол Коффи - Кевин Лоу, Уэйн Гретцки - Марк Мессье - Яри Курри.











