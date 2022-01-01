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Новые правила определения участников плей-офф в НХЛ


Правила определения участников плей-офф в НХЛ

В плей-офф Национальной хоккейной лиги выходят 16 команд, по 8 из Западной и Восточной конференций. С сезона 2012/2013 отбор команд происходит исходя из выступлений в своих дивизионах. Также введена система «счастливого билета» (wild card).

Первые три команды своих дивизионов составят первые 12 участников матчей на выбывание. Оставшиеся 4 вакансии заполняются командами, которые имеют лучшие показатели в таблице своих конференций в независимости от того, в каком из двух дивизионов своей конференции они находятся. Существует вероятность, что один из двух дивизионов в конференции может делегировать в плей-офф 5 клубов, в то время как другой - лишь 3.

Посев обладателей «счастливых билетов» в каждой из двух конференций будет основан на количестве очков по итогам регулярного чемпионата. Победитель дивизиона, набравший больше всего очков сыграет с обладателем «счастливого билета», набравшего меньше всего очков. Победитель дивизиона с меньшим количеством баллов встретится с обладателем «счастливого билета», идущим вторым от конца по количеству очков.

Команды, занявшие вторые и третьи места в своих дивизионах, сыграют между собой в первом раунде плей-офф. После первого раунда команды не будут пересеяны, поэтому победители этих серий продвинутся в финалы своих конференций и получат шанс на попадание в финал Кубка Стэнли.









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    Новые правила определения участников плей-офф в НХЛ

    Правила определения участников плей-офф в НХЛ

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