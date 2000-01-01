Овечкин восемь раз забил 50 шайб за сезон НХЛ





За всю историю Национальной хоккейной лиги российские хоккеисты 19 раз забрасывали 50 и более шайб за сезон. Рекорд принадлежит Александру Могильному, 76 раз поразившему ворота соперника в сезоне 1992/93.



Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забрасывал 50 и более шайб за сезон восемь раз за карьеру. Всего два хоккеиста в истории НХЛ опережают Овечкина по этому показателю - Майк Босси и Уэйн Гретцки. На счету этих двух легендарных игроков по девять сезонов с 50 и более шайбами.









76 шайб



Александр Могильный («Баффало Сэйбрз»)

Сезон 1992/93 - 77 игр



65 шайб



Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)

Сезон 2007/08 - 82 игры



60 шайб



Павел Буре («Ванкувер Кэнакс»)

Сезон 1993/94 - 76 игр

Сезон 1992/93 - 83 игры



59 шайб



Павел Буре («Флорида Пантерз»)

Сезон 2000/01 - 82 игры



58 шайб



Павел Буре ( «Флорида Пантерз»)

Сезон 2000/01 - 74 игры



56 шайб



Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)

Сезон 2008/09 - 79 игр



Сергей Федоров («Детройт Ред Уингз»)

Сезон 1993/94 - 82 игры



55 шайб



Александр Могильный («Ванкувер Кэнакс»)

Сезон 1995/96 - 79 игр



53 шайбы



Александр Овечкин ( «Вашингтон Кэпиталз»)

Сезон 2014/15 - 81 игра



52 шайбы



Илья Ковальчук («Атланта Трэшерз»)

Сезон 2005/06 - 78 игр

Сезон 2007/08 - 79 игр



Александр Овечкин ( «Вашингтон Кэпиталз»)

Сезон 2005/06 - 81 игра



51 шайба



Александр Овечкин ( «Вашингтон Кэпиталз»)

Сезон 2013/14 - 78 игр

Сезон 2018/19 - 81 игра



Павел Буре ( «Ванкувер Кэнакс»)

Сезон 1997/98 - 82 игры



50 шайб



Александр Овечкин ( «Вашингтон Кэпиталз»)

Сезон 2009/10 - 72 игры

Сезон 2015/16 - 79 игр



Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня



Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)

Сезон 2011/12 - 75 игр