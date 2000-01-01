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Овечкин восемь раз забил 50 шайб за сезон НХЛ


Овечкин - 50 шайб за сезон НХЛ

За всю историю Национальной хоккейной лиги российские хоккеисты 19 раз забрасывали 50 и более шайб за сезон. Рекорд принадлежит Александру Могильному, 76 раз поразившему ворота соперника в сезоне 1992/93.

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забрасывал 50 и более шайб за сезон восемь раз за карьеру. Всего два хоккеиста в истории НХЛ опережают Овечкина по этому показателю - Майк Босси и Уэйн Гретцки. На счету этих двух легендарных игроков по девять сезонов с 50 и более шайбами.




76 шайб

Александр Могильный («Баффало Сэйбрз»)
Сезон 1992/93 - 77 игр

65 шайб

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)
Сезон 2007/08 - 82 игры

60 шайб

Павел Буре («Ванкувер Кэнакс»)
Сезон 1993/94 - 76 игр
Сезон 1992/93 - 83 игры

59 шайб

Павел Буре («Флорида Пантерз»)
Сезон 2000/01 - 82 игры

58 шайб

Павел Буре ( «Флорида Пантерз»)
Сезон 2000/01 - 74 игры

56 шайб

Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»)
Сезон 2008/09 - 79 игр

Сергей Федоров («Детройт Ред Уингз»)
Сезон 1993/94 - 82 игры

55 шайб

Александр Могильный («Ванкувер Кэнакс»)
Сезон 1995/96 - 79 игр

53 шайбы

Александр Овечкин ( «Вашингтон Кэпиталз»)
Сезон 2014/15 - 81 игра

52 шайбы

Илья Ковальчук («Атланта Трэшерз»)
Сезон 2005/06 - 78 игр
Сезон 2007/08 - 79 игр

Александр Овечкин ( «Вашингтон Кэпиталз»)
Сезон 2005/06 - 81 игра

51 шайба

Александр Овечкин ( «Вашингтон Кэпиталз»)
Сезон 2013/14 - 78 игр
Сезон 2018/19 - 81 игра

Павел Буре ( «Ванкувер Кэнакс»)
Сезон 1997/98 - 82 игры

50 шайб

Александр Овечкин ( «Вашингтон Кэпиталз»)
Сезон 2009/10 - 72 игры
Сезон 2015/16 - 79 игр

Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня

Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз»)
Сезон 2011/12 - 75 игр





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