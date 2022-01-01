100 лучших снайперов за всю историю НХЛ





В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин. В ближайшее время улучшить свои показатели смогут только нападающие «Вашингтона» и «Питтсбурга», все другие российские хоккеисты в сотне лучших завершили свое выступление за океаном.



500 шайб в НХЛ. Овечкин, Гретцки, Хоу, Ягр и другие



100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ











Данные приведены по состоянию на 17 января 2022 года.





Игрок Карьера Игры Голы 1. н. Уэйн Гретцки (1979-1999) 1487 894 2. н. Горди Хоу (1946-1980) 1767 801 3. н. Яромир Ягр (1990-2018) 1733 766 4. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1236 756 (10)



Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня







5. н. Бретт Халл (1985-2006) 1269 741 6. н. Марсель Дионн (1971-1989) 1348 731 7. н. Фил Эспозито (1963-1981) 1282 717 8. н. Майк Гартнер (1979-1998) 1432 708 9. н. Марк Мессье (1979-2004) 1756 694 10. н. Стив Айзерман (1983-2006) 1514 692 11. н. Марио Лемье (1984-2006) 915 690 12. н. Теему Селянне (1992-2014) 1451 684 13. н. Люк Робитайл (1986-2006) 1431 668 14. н. Брэндан Шэнахэн (1987-2009) 1524 656 15. н. Дэйв Андрейчук (1982-2006) 1639 640 16. н. Джером Игинла (1995-2017) 1554 625 17. н. Джо Сакик (1988-2009) 1378 625 18. н. Бобби Халл (1957-1980) 1063 610 19. н. Дино Сиссарелли (1980-1999) 1232 608 20. н. Яри Курри (1980-1998) 1251 601 21. н. Марк Рекки (1988-2011) 1652 577 22. н. Майк Босси (1977-1987) 752 573 23. н. Патрик Марло (1997-н.в.) 1779 566 (7) 24. н. Джо Ньювендайк (1986-2007) 1257 564 25. н. Матс Сундин (1990-2009) 1346 564 26. н. Майк Модано (1988-2011) 1499 561 27. н. Ги Лефлер (1971-1991) 1126 560 28. н. Джон Бюсик (1955-1978) 1540 556 29. н. Рон Френсис (1981-2004) 1731 549 30. н. Мишель Гуле (1979-1994) 1089 548 31. н. Морис Ришар (1942-1960) 978 544 32. н. Стэн Микита (1958-1980) 1396 541 33. н. Кейт Ткачук (1991-2010) 1201 538 34. н. Фрэнк Маховлич (1956-1974) 1181 533 35. н. Мариан Хосса (1997-2017) 1309 525 36. н. Брайан Тротье (1975-1994) 1279 524 37. н. Пэт Вербик (1982-2002) 1424 522 38. н. Дэйл Хаверчук (1981-1997) 1188 518 39. н. Пьер Тарджон (1987-2007) 1294 515 40. н. Джереми Реник (1988-2009) 1363 513 41. н. Жильбер Перро (1970-1987) 1191 512 42. н. Жан Беливо (1950-1971) 1125 507 43. н. Петер Бондра (1990-2007) 1081 503 44. н. Джо Маллен (1979-1997) 1062 502 45 н. Лэнни Макдональд (1973-1989) 1111 500 46. н. Гленн Андерсон (1980-1996) 1129 498 47. н. Жан Рателль (1960-1981) 1280 491 48. н. Сидни Кросби (2005-н.в.) 1064 491 (0) 49. н. Норм Аллмэн (1955-1975) 1410 490 50. н. Брайан Беллоуз (1982-1999) 1188 485 51. н. Дэррил Ситтлер (1970-1985) 1096 484 52. н. Сергей Федоров (1990-2009) 1248 483 53. н. Берни Николлс (1981-1999) 1127 475 54. н. Александр Могильный (1989-2006) 990 473 55. н. Денис Савар (1980-1997) 1196 473 56. н. Пэт Лафонтен (1983-1998) 865 468 57. н. Стивен Стэмкос (2008-н.в.) 880 457 (1) 58. н. Алекс Дельвеккио (1950-1974) 1550 456 59. н. Теорен Флери (1988-2003) 1084 455 60. н. Род Бриндамор (1988-2010) 1484 452 61. н. Петер Штястны (1980-1995) 977 450 62. н. Дуг Гилмор (1983-2003) 1474 450 63. н. Рик Миддлтон (1974-1988) 1005 448 64. н. Даниель Альфредссон (1995-2014) 1246 444 65. н. Илья Ковальчук (2001-2020) 926 443 66. н. Рик Вайв (1979-1992) 876 441 67. н. Стив Лармер (1980-1995) 1006 441 68. н. Эрик Стаал (2003-н.в.) 1293 441 (0) 69. н. Рик Токкет (1984-2002) 1144 440 70. н. Гэри Робертс (1986-2009) 1224 438 71. н. Павел Буре (1991-2003) 702 437 72. н. Рик Нэш (2002-2018) 1060 437 73. н. Венсан Дамфусс (1986-2004) 1378 432 74. н. Дэйв Тейлор (1977-1994) 1111 431 75. н. Алексей Ковалев (1992-2013) 1316 430 76. н. Билл Герин (1991-2010) 1263 429 77. н. Джо Торнтон (1997-н.в.) 1701 429 (0) 78. н. Иван Курнуайе (1963-1979) 968 428 79. н. Евгений Малкин (2006-н.в.) 943 426 (2) 80. н. Брайан Пропп (1979-1994) 1016 425 81. н. Стив Шатт (1972-1985) 930 424 82. н. Оуэн Нолан (1990-2010) 1200 422 83. н. Венсан Лекавалье (1998-2016) 1212 421 84. н. Стив Томас (1984-2004) 1235 421 85. н. Стефан Рише (1984-2002) 1054 421 86. н. Билл Барбер (1972-1984) 903 420 87. н. Джейсон Арнотт (1993-2012) 1244 417 88. н. Тони Амонти (1990-2007) 1174 416 89. н. Гэрри Ангер (1967-1983) 1105 413 90. н. Джон Маклин (1983-2002) 1194 413 91. н. Патрик Кейн (2007-н.в.) 1063 413 (0) 92. з. Рэй Бурк (1979-2001) 1612 410 93. н. Джефф Картер (2005-н.в.) 1125 410 (0) 94. н. Джо Павелски (2006-н.в.) 1121 409 (1) 95. н. Рэй Ферраро (1984-2002) 1258 408 96. н. Патрик Элиаш (1995-2016) 1240 408 97. н. Мариан Габорик (2000-2018) 1035 407 98. н. Джон Леклер (1990-2007) 967 406 99. н. Род Джилберт (1960-1978) 1065 406 100. н. Джон Огродник (1979-1993) 928 402





Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество шайб, которые необходимо забить для повышения в списке снайперов.