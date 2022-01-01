100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин. В ближайшее время улучшить свои показатели смогут только нападающие «Вашингтона» и «Питтсбурга», все другие российские хоккеисты в сотне лучших завершили свое выступление за океаном.
500 шайб в НХЛ. Овечкин, Гретцки, Хоу, Ягр и другие
100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
Данные приведены по состоянию на 17 января 2022 года.
|
|Игрок
|Карьера
|Игры
|Голы
|1.
|н. Уэйн Гретцки
|(1979-1999)
|1487
|894
|2.
|н. Горди Хоу
|(1946-1980)
|1767
|801
|3.
|н. Яромир Ягр
|(1990-2018)
|1733
|766
|4.
|н. Александр Овечкин
|(2005-н.в.)
|1236
|756 (10)
Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня
|5.
|н. Бретт Халл
|(1985-2006)
|1269
|741
|6.
|н. Марсель Дионн
|(1971-1989)
|1348
|731
|7.
|н. Фил Эспозито
|(1963-1981)
|1282
|717
|8.
|н. Майк Гартнер
|(1979-1998)
|1432
|708
|9.
|н. Марк Мессье
|(1979-2004)
|1756
|694
|10.
|н. Стив Айзерман
|(1983-2006)
|1514
|692
|11.
|н. Марио Лемье
|(1984-2006)
|915
|690
|12.
|н. Теему Селянне
|(1992-2014)
|1451
|684
|13.
|н. Люк Робитайл
|(1986-2006)
|1431
|668
|14.
|н. Брэндан Шэнахэн
|(1987-2009)
|1524
|656
|15.
|н. Дэйв Андрейчук
|(1982-2006)
|1639
|640
|16.
|н. Джером Игинла
|(1995-2017)
|1554
|625
|17.
|н. Джо Сакик
|(1988-2009)
|1378
|625
|18.
|н. Бобби Халл
|(1957-1980)
|1063
|610
|19.
|н. Дино Сиссарелли
|(1980-1999)
|1232
|608
|20.
|н. Яри Курри
|(1980-1998)
|1251
|601
|21.
|н. Марк Рекки
|(1988-2011)
|1652
|577
|22.
|н. Майк Босси
|(1977-1987)
|752
|573
|23.
|н. Патрик Марло
|(1997-н.в.)
|1779
|566 (7)
|24.
|н. Джо Ньювендайк
|(1986-2007)
|1257
|564
|25.
|н. Матс Сундин
|(1990-2009)
|1346
|564
|26.
|н. Майк Модано
|(1988-2011)
|1499
|561
|27.
|н. Ги Лефлер
|(1971-1991)
|1126
|560
|28.
|н. Джон Бюсик
|(1955-1978)
|1540
|556
|29.
|н. Рон Френсис
|(1981-2004)
|1731
|549
|30.
|н. Мишель Гуле
|(1979-1994)
|1089
|548
|31.
|н. Морис Ришар
|(1942-1960)
|978
|544
|32.
|н. Стэн Микита
|(1958-1980)
|1396
|541
|33.
|н. Кейт Ткачук
|(1991-2010)
|1201
|538
|34.
|н. Фрэнк Маховлич
|(1956-1974)
|1181
|533
|35.
|н. Мариан Хосса
|(1997-2017)
|1309
|525
|36.
|н. Брайан Тротье
|(1975-1994)
|1279
|524
|37.
|н. Пэт Вербик
|(1982-2002)
|1424
|522
|38.
|н. Дэйл Хаверчук
|(1981-1997)
|1188
|518
|39.
|н. Пьер Тарджон
|(1987-2007)
|1294
|515
|40.
|н. Джереми Реник
|(1988-2009)
|1363
|513
|41.
|н. Жильбер Перро
|(1970-1987)
|1191
|512
|42.
|н. Жан Беливо
|(1950-1971)
|1125
|507
|43.
|н. Петер Бондра
|(1990-2007)
|1081
|503
|44.
|н. Джо Маллен
|(1979-1997)
|1062
|502
|45
|н. Лэнни Макдональд
|(1973-1989)
|1111
|500
|46.
|н. Гленн Андерсон
|(1980-1996)
|1129
|498
|47.
|н. Жан Рателль
|(1960-1981)
|1280
|491
|48.
|н. Сидни Кросби
|(2005-н.в.)
|1064
|491 (0)
|49.
|н. Норм Аллмэн
|(1955-1975)
|1410
|490
|50.
|н. Брайан Беллоуз
|(1982-1999)
|1188
|485
|51.
|н. Дэррил Ситтлер
|(1970-1985)
|1096
|484
|52.
|н. Сергей Федоров
|(1990-2009)
|1248
|483
|53.
|н. Берни Николлс
|(1981-1999)
|1127
|475
|54.
|н. Александр Могильный
|(1989-2006)
|990
|473
|55.
|н. Денис Савар
|(1980-1997)
|1196
|473
|56.
|н. Пэт Лафонтен
|(1983-1998)
|865
|468
|57.
|н. Стивен Стэмкос
|(2008-н.в.)
|880
|457 (1)
|58.
|н. Алекс Дельвеккио
|(1950-1974)
|1550
|456
|59.
|н. Теорен Флери
|(1988-2003)
|1084
|455
|60.
|н. Род Бриндамор
|(1988-2010)
|1484
|452
|61.
|н. Петер Штястны
|(1980-1995)
|977
|450
|62.
|н. Дуг Гилмор
|(1983-2003)
|1474
|450
|63.
|н. Рик Миддлтон
|(1974-1988)
|1005
|448
|64.
|н. Даниель Альфредссон
|(1995-2014)
|1246
|444
|65.
|н. Илья Ковальчук
|(2001-2020)
|926
|443
|66.
|н. Рик Вайв
|(1979-1992)
|876
|441
|67.
|н. Стив Лармер
|(1980-1995)
|1006
|441
|68.
|н. Эрик Стаал
|(2003-н.в.)
|1293
|441 (0)
|69.
|н. Рик Токкет
|(1984-2002)
|1144
|440
|70.
|н. Гэри Робертс
|(1986-2009)
|1224
|438
|71.
|н. Павел Буре
|(1991-2003)
|702
|437
|72.
|н. Рик Нэш
|(2002-2018)
|1060
|437
|73.
|н. Венсан Дамфусс
|(1986-2004)
|1378
|432
|74.
|н. Дэйв Тейлор
|(1977-1994)
|1111
|431
|75.
|н. Алексей Ковалев
|(1992-2013)
|1316
|430
|76.
|н. Билл Герин
|(1991-2010)
|1263
|429
|77.
|н. Джо Торнтон
|(1997-н.в.)
|1701
|429 (0)
|78.
|н. Иван Курнуайе
|(1963-1979)
|968
|428
|79.
|н. Евгений Малкин
|(2006-н.в.)
|943
|426 (2)
|80.
|н. Брайан Пропп
|(1979-1994)
|1016
|425
|81.
|н. Стив Шатт
|(1972-1985)
|930
|424
|82.
|н. Оуэн Нолан
|(1990-2010)
|1200
|422
|83.
|н. Венсан Лекавалье
|(1998-2016)
|1212
|421
|84.
|н. Стив Томас
|(1984-2004)
|1235
|421
|85.
|н. Стефан Рише
|(1984-2002)
|1054
|421
|86.
|н. Билл Барбер
|(1972-1984)
|903
|420
|87.
|н. Джейсон Арнотт
|(1993-2012)
|1244
|417
|88.
|н. Тони Амонти
|(1990-2007)
|1174
|416
|89.
|н. Гэрри Ангер
|(1967-1983)
|1105
|413
|90.
|н. Джон Маклин
|(1983-2002)
|1194
|413
|91.
|н. Патрик Кейн
|(2007-н.в.)
|1063
|413 (0)
|92.
|з. Рэй Бурк
|(1979-2001)
|1612
|410
|93.
|н. Джефф Картер
|(2005-н.в.)
|1125
|410 (0)
|94.
|н. Джо Павелски
|(2006-н.в.)
|1121
|409 (1)
|95.
|н. Рэй Ферраро
|(1984-2002)
|1258
|408
|96.
|н. Патрик Элиаш
|(1995-2016)
|1240
|408
|97.
|н. Мариан Габорик
|(2000-2018)
|1035
|407
|98.
|н. Джон Леклер
|(1990-2007)
|967
|406
|99.
|н. Род Джилберт
|(1960-1978)
|1065
|406
|100.
|н. Джон Огродник
|(1979-1993)
|928
|402
Примечание: выделены действующие хоккеисты. В скобках указано количество шайб, которые необходимо забить для повышения в списке снайперов.