500 голов в НХЛ. Овечкин и другие

19 октября 1957 года, нападающий «Монреаль Канадиенс» Морис Ришар первым в истории Национальной хоккейной лиги достиг отметки в 500 голов в регулярных чемпионатах. Произошло это событие под сводами монреальского «Форума», где местные хоккеисты одержали в тот день победу над «Чикаго Блэкхоукс» со счетом 3:1. Автором одной из трех заброшенных в том матче шайб, которая и стала юбилейной, был Ришар.
И только спустя пять лет этот рубеж преодолел еще один хоккеист – легендарный нападающий «Детройта Ред Уингз» Горди Хоу. Произошло это 14 марта 1962 года в игре «Красных крыльев» против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Из российских хоккеистов только нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин достиг рубежа в 500 голов за карьеру. Произошло это 10 января 2016 года в матче против «Оттавы». У Сергея Федорова - 483 шайб, Александра Могильного – 473, у Павла Буре – 437.
Сейчас в этом символическом клубе состоят 45 хоккеистов.
Интересные факты
- Самым невезучим вратарем, пропустившем больше всех юбилейных шайб, был Патрик Руа. В его ворота юбилейные шайбы забивали Стив Айзерман, Брэндан Шэнахэн и Джо Маллен.
- Четверо хоккеистов – Майк Босси, Уэйн Гретцки Яри Курри и Кейт Ткачук - забили свои 500-е шайбы в пустые ворота.
- 30 из 45-ти юбилейных голов было забито в домашних матчах, а Джо Сакик забил его в своем родном Ванкувере.
- Овечкин стал 6-м европейцем, преодолевшим отметку в 500 шайб за карьеру.
100 лучших снайперов за всю историю НХЛ
Список игроков НХЛ, которые забили 500 шайб в НХЛ
19.10.1957 – Морис Ришар («Монреаль»)
14.03.1962 – Горди Хоу («Детройт»)
21.02.1970 – Бобби Халл («Чикаго»)
11.02.1971 – Жан Беливо («Монреаль»)
21.03.1973 – Фрэнк Маховлич («Монреаль»)
22.12.1974 – Фил Эспозито («Бостон»)
30.10.1975 – Джон Бюсик («Бостон»)
27.02.1977 – Стэн Микита («Чикаго»)
14.12.1982 – Марсель Дионн («Лос-Анджелес»)
20.12.1983 – Ги Лефлер («Монреаль»)
02.01.1986 – Майк Босси («Айлендерс»)
09.03.1985 – Жильбер Перро («Баффало»)
22.11.1986 – Уэйн Гретцки («Эдмонтон»)
21.03.1989 – Лэнни Макдональд («Калгари»)
13.02.1990 – Брайан Тротье («Айлендерс»)
14.10.1991 – Майк Гартнер («Рейнджерс»)
16.02.1992 – Мишель Гуле («Чикаго»)
17.10.1992 – Яри Курри («Лос-Анджелес»)
08.01.1994 – Дино Сиссарелли («Детройт»)
26.10.1995 – Марио Лемье («Питтсбург»)
06.11.1995 – Марк Мессье («Рейнджерс»)
17.01.1996 – Стив Айзерман («Детройт»)
31.01.1996 – Дэйл Хаверчук («Сент-Луис»)
22.12.1996 – Бретт Халл («Сент-Луис»)
14.03.1997 – Джо Маллен («Питтсбург»)
15.03.1997 - Дэйв Андрейчук («Нью-Джерси»)
07.01.1999 - Люк Робитайл («Лос-Анджелес»)
22.03.2000 – Пэт Вербик («Детройт»)
02.01.2002 – Рон Френсис («Каролин»а)
23.03.2002 - Брэндан Шэнахэн («Рейнджерс»)
11.12.2002 – Джо Сакик («Колорадо»)
17.01.2003 – Джо Ньювендайк («Нью-Джерси»)
04.02.2003 – Яромир Ягр («Вашингтон»)
08.11.2005 – Пьер Тарджон («Колорадо»)
14.10.2006 – Матс Сундин («Торонто»)
22.11.2006 – Теему Селянне («Анахайм»)
22.12.2006 – Петер Бондра («Чикаго»)
26.01.2007 – Марк Рекки («Питтсбург»)
13.03.2007 – Майк Модано («Даллас»)
10.11.2007 – Джереми Реник («Сан-Хосе»)
06.04.2008 – Кейт Ткачук («Сент-Луис»)
07.01.2012 – Джером Игинла («Калгари»)
10.01.2016 – Александр Овечкин («Вашингтон»)
18.10.2016 – Мариан Хосса («Чикаго»)
02.02.2017 - Патрик Марло («Сан-Хосе»)