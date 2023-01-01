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Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской



8 июля 2017 года в Барвихе нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская отметили свадьбу.

Официально брак был зарегистрирован 20 августа 2016 года, однако из-за занятости хоккеиста на Кубке мира по хоккею и в играх Национальной хоккейной лиги молодожены отложили торжество до следующего отпуска.

Свадьбу решено было отметить в День семьи, любви и верности. Также Овечкин выступает в клубе под 8-м номером и считает эту цифру счастливой.

На свадьбе присутствовали многие знаменитости, среди которых Роман Роттенберг, Олег Знарок, Илья Ковальчук, Владимир Тарасенко, Николай Басков, Катя Лель, Яна Рудковская, DJ Smash, Александр Розенбаум, Станислав Говорухин, группа «Ленинград» и другие.

Молодых поздравил с праздником президент России Владимир Путин.

Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской

Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской

Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской

Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской









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    Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской

    Свадьба Александра Овечкина и Анастасии Шубской

    В июле 2017 года в Барвихе нападающий хоккейного клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин и дочь актрисы Веры Глаголевой, модель Анастасия Шубская отметили свадьбу.

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