Спортивное обозрение Расписание Олимпиады-2022 в Пекине
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 Другие Матч ТВ




Статистика Александра Овечкина в НХЛ на сегодня


Статистика Александра Овечкина в НХЛ

Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня (17 января 2022 года) 756. До легенды чешского хоккея Яромира Ягра и третьего места в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) осталось 10 шайб. До идущего вторым Горди Хоу нападающему «Кэпиталз» не хватает 45 шайб. А вот чтобы опередить лидера списка лучших снайперов Уэйна Гретцки Овечкину необходимо 138 раз поразить ворота соперников.

Другой рекорд российский снайпер покорил 1 января. У Овечкина 276 шайб в большинстве и он является единоличным лидером НХЛ по этому показателю.

Лидеры НХЛ по голам в большинстве


  Игрок Карьера Игры Голы
1. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1236 276
2. н. Дэйв Андрейчук (1979-1999) 1639 274
3. н. Бретт Халл (1985-2006) 1269 265
4. н. Теему Селянне (1992-2014) 1451 255
5. н. Люк Робитайл (1986-2006) 1431 247





Статистика Александра Овечкина по сезонам


Сезон И Г П О
2005/06 81 52 54 106
2006/07 82 46 46 92
2007/08 82 65 47 112
2008/09 79 56 54 110
2009/10 72 50 59 109
2010/11 79 32 53 85
2011/12 78 38 27 65
2012/13 48 32 24 56
2013/14 78 51 28 79
2014/15 81 53 28 81
2015/16 79 50 21 71
2016/17 82 33 36 69
2017/18 82 49 38 87
2018/19 81 51 38 89
2019/20 68 48 19 67
2020/21 45 24 18 42
2021/22 39 26 28 54
Всего 1236 756 618 1374

 

Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Овечкин забил в свой третий сезон в НХЛ (65), в том же сезоне игрок набрал наибольшее количество очков (112). В восьми сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более шайб. В истории НХЛ лидируют по этому показателю Уэйн Гретцки и Майк Боссии, на счету которых по девять сезонов.



Овечкин восемь раз забил 50 шайб за сезон НХЛ

Статистика Александра Овечкина в плей-офф


Сезон И Г П О
2007/08 7 4 5 9
2008/09 14 11 10 21
2009/10 7 5 5 10
2010/11 9 5 5 10
2011/12 14 5 4 9
2012/13 7 1 1 2
2014/15 14 5 4 9
2015/16 12 5 7 12
2016/17 13 5 3 8
2017/18 24 15 12 27
2018/19 7 4 5 9
2018/20 8 4 1 5
2020/21 5 2 2 4
Всего 141 71 64 135



Лучшие снайперы НХЛ на сегодня

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

  Игрок Карьера Игры Голы
1. н. Уэйн Гретцки (1979-1999) 1487 894
2. н. Горди Хоу (1946-1980) 1767 801
3. н. Яромир Ягр (1990-2018) 1733 766
4. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1236 756
5. н. Бретт Халл (1985-2006) 1269 741






  • Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ
  • Александр Овечкин набрал 1000 очков в НХЛ
  • 100 лучших снайперов за всю историю НХЛ
  • Овечкин восемь раз забил 50 шайб за сезон НХЛ
  • Овечкин в шестой раз забросил 50 шайб за сезон
    •








    Хоккей. Россия - Канада. Все матчи на сегодня

    Все матчи Россия - Канада по хоккею

    Сборные России и Канады по хоккею с 1992 года встречались между собой 24 раза. В девяти играх успех сопутствовал российским спортсменам, в оставшихся побеждали родоначальники хоккея.

    Состав сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 в Пекине

    Сборная России по хоккею на Олимпиаде 2022

    Сборная России по хоккею, которая примет участие в зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине, будет составлена из хоккеистов, выступающих в КХЛ.

    Расписание зимней Олимпиады 2022 в Пекине

    Олимпиада в Пекине 2022

    С 4 по 20 февраля 2022 года в китайском Пекине пройдут 24-е зимние Олимпийские игры. Всего за 16 дней будут разыграны 109 комплекта медалей.

    Состав сборной России по биатлону на Олимпиаде 2022

    Сборная России по биатлону на Олимпиаде 2022

    Назван состав сборной России по биатлону, которая выступит на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

    Букмекеры: легальные или нелегальные?

    Легальные букмекеры

    Почему стоит регистрироваться в легальных букмекерских конторах. Главные преимущества лицензированных букмекеров.









    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru