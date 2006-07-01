Статистика Овечкина в НХЛ на сегодня





Продолжаем считать шайбы Александра Овечкина. Их у капитана «Вашингтона» на сегодня (на 1 ноября) 785. Овечкин опередил легенду чешского хоккея Яромира Ягра и занимает третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). До идущего вторым Горди Хоу нападающему «Кэпиталз» не хватает 16 шайб. А вот чтобы опередить лидера списка лучших снайперов Уэйна Гретцки Овечкину необходимо 109 раз поразить ворота соперников.



Другой рекорд российский снайпер покорил 1 января. У Овечкина 288 шайб в большинстве и он является единоличным лидером НХЛ по этому показателю.



Лидеры НХЛ по голам в большинстве



1. н. Александр Овечкин - 288 шайб (1284 игры)

2. н. Дэйв Андрейчук - 274 шайбы (1639 игр)

3. н. Бретт Халл - 265 шайб (1269 игр)

4. н. Теему Селянне - 255 шайб (1451 игр)

5. н. Люк Робитайл - 247 шайб (1431 игра)



Статистика Александра Овечкина по сезонам



2005/06 - 106 очков (52+54), 81 игра

2006/07 - 92 очка (46+46), 82 игры

2007/08 - 112 очков (65+47), 82 игры

2008/09 - 110 очков (56+54), 79 игр

2009/10 - 109 очков (50+59), 72 игры

2010/11 - 85 очков (32+53), 79 игр

2011/12 - 65 очков (38+27), 78 игр

2012/13 - 56 очков (32+24), 48 игр

2013/14 - 79 очков (51+28), 78 игр

2014/15 - 81 очко (53+28), 81 игра

2015/16 - 71 очко (50+21), 79 игр

2016/17 - 69 очков (33+36), 82 игры

2017/18 - 87 очков (49+38), 82 игры

2018/19 - 89 очков (51+38), 81 игра

2019/20 - 67 очков (48+19), 68 игр

2020/21 - 42 очка (24+18), 45 игр

2021/22 - 90 очков (50+40), 77 игр

2022/23 - 8 очков (5+3), 10 игр

Всего - 1418 очков (785+633), 1284 игры



Больше всего шайб в регулярных чемпионатах Овечкин забил в свой третий сезон в НХЛ (65), в том же сезоне игрок набрал наибольшее количество очков (112). В девяти сезонах форвард столичного клуба забил 50 и более шайб. В истории НХЛ столько раз за сезон забивали Уэйн Гретцки и Майк Боссии, на счету которых также по девять сезонов.





Овечкин девять раз забил 50 шайб за сезон НХЛ



Статистика Александра Овечкина в плей-офф



2007/08 - 9 очков (4+5), 7 игр

2008/09 - 21 очко (11+10), 14 игр

2009/10 - 10 очков (5+5), 7 игр

2010/11 - 10 очков (5+5), 9 игр

2011/12 - 9 очков (5+4), 14 игр

2012/13 - 2 очка (1+1), 7 игр

2014/15 - 9 очков (5+4), 14 игр

2015/16 - 12 очков (5+7), 12 игр

2016/17 - 8 очков (5+3), 13 игр

2017/18 - 27 очков (15+12), 24 игры

2018/19 - 9 очков (4+5), 7 игр

2018/20 - 5 очков (4+1), 8 игр

2020/21 - 4 очка (2+2), 5 игр

2021/22 - 6 очков (1+5), 6 игр

Всего - 141 очко (72+69), 147 игр



Лучшие снайперы НХЛ на сегодня

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ



1. н. Уэйн Гретцки - 894 шайбы (1487 игр)

2. н. Горди Хоу - 801 шайба (1767 игр)

3. н. Александр Овечкин - 785 шайб (1284 игры)

4. н. Яромир Ягр - 766 шайб (1733 игры)

5. н. Бретт Халл - 741 шайба (1269 игр)



















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