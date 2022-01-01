Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ





Овечкин или Гретцки? Сможет ли лучший российский хоккеист в истории НХЛ форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередить легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги? «Спортивное обозрение» сравнивает карьерные достижения лучшего российского и лучшего канадского снайперов в истории НХЛ.



Основная борьба между хоккеистами идет за шайбы, забитые в регулярных чемпионатах, но для начала сравним показатели игроков в плей-офф.





Овечкин Гретцки Игры 141 208 Очки 135 382 Голы 71 122 Передачи 64 260 Броски 618 699 Плюс-минус +8 +91







Овечкин не сильно отстал от Гретцки по броскам по воротам, но по количеству заброшенных шайб уступает канадцу. Гретцки лидирует в списке лучших снайперов плей-офф, а Овечкин занимает в нем 17-е место.



Более интересно посмотреть на то, как выглядит статистика хоккеистов в регулярных чемпионатах.





Овечкин Гретцки Игры 1236 1487 Очки 1374 2857 Голы 756 894 В среднем за игру 0,61 0,60 Голы в большинстве 276 204 Победные голы 119 91 Передачи 618 1963 Плюс-минус +90 +520 Броски 5908 5088





Сможет ли Овечкин догнать Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ за всю историю? Если позволит здоровье, то сможет. Он уже и так на сегодня лучший по голам в большинстве, второй по броскам (у Рэя Бурка 6209), третий по победным голам (у лидера Яромира Ягра 135).



И в заключение приведем таблицу лучших снайперов НХЛ за всю историю.



100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ





