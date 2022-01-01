Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ

Овечкин или Гретцки? Сможет ли лучший российский хоккеист в истории НХЛ форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередить легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги? «Спортивное обозрение» сравнивает карьерные достижения лучшего российского и лучшего канадского снайперов в истории НХЛ.
Основная борьба между хоккеистами идет за шайбы, забитые в регулярных чемпионатах, но для начала сравним показатели игроков в плей-офф.
|
|Овечкин
|Гретцки
|Игры
|141
|208
|Очки
|135
|382
| Голы
|71
|122
| Передачи
|64
|260
| Броски
|618
|699
| Плюс-минус
|+8
|+91
Овечкин не сильно отстал от Гретцки по броскам по воротам, но по количеству заброшенных шайб уступает канадцу. Гретцки лидирует в списке лучших снайперов плей-офф, а Овечкин занимает в нем 17-е место.
Более интересно посмотреть на то, как выглядит статистика хоккеистов в регулярных чемпионатах.
|
|Овечкин
|Гретцки
|Игры
|1236
|1487
|Очки
|1374
|2857
| Голы
|756
|894
|В среднем за игру
|0,61
|0,60
|Голы в большинстве
|276
|204
|Победные голы
|119
|91
| Передачи
|618
|1963
| Плюс-минус
|+90
|+520
| Броски
|5908
|5088
Сможет ли Овечкин догнать Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ за всю историю? Если позволит здоровье, то сможет. Он уже и так на сегодня лучший по голам в большинстве, второй по броскам (у Рэя Бурка 6209), третий по победным голам (у лидера Яромира Ягра 135).
И в заключение приведем таблицу лучших снайперов НХЛ за всю историю.
100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
|
|Игрок
|Карьера
|Игры
|Голы
|1.
|н. Уэйн Гретцки
|(1979-1999)
|1487
|894
|2.
|н. Горди Хоу
|(1946-1980)
|1767
|801
|3.
|н. Яромир Ягр
|(1990-2018)
|1733
|766
|4.
|н. Александр Овечкин
|(2005-н.в.)
|1236
|756
|5.
|н. Бретт Халл
|(1985-2006)
|1269
|741