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Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки? Гонка за лучшим снайпером НХЛ


Побьёт ли Овечкин рекорд Гретцки

Овечкин или Гретцки? Сможет ли лучший российский хоккеист в истории НХЛ форвард «Вашингтона» Александр Овечкин опередить легендарного канадского нападающего Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги? «Спортивное обозрение» сравнивает карьерные достижения лучшего российского и лучшего канадского снайперов в истории НХЛ.

Основная борьба между хоккеистами идет за шайбы, забитые в регулярных чемпионатах, но для начала сравним показатели игроков в плей-офф.

  Овечкин Гретцки
Игры 141 208
Очки 135 382
Голы 71 122
Передачи 64 260
Броски 618 699
Плюс-минус +8 +91




Овечкин не сильно отстал от Гретцки по броскам по воротам, но по количеству заброшенных шайб уступает канадцу. Гретцки лидирует в списке лучших снайперов плей-офф, а Овечкин занимает в нем 17-е место.

Более интересно посмотреть на то, как выглядит статистика хоккеистов в регулярных чемпионатах.

  Овечкин Гретцки
Игры 1236 1487
Очки 1374 2857
Голы 756 894
В среднем за игру 0,61 0,60
Голы в большинстве 276 204
Победные голы 119 91
Передачи 618 1963
Плюс-минус +90 +520
Броски 5908 5088



Сможет ли Овечкин догнать Гретцки и стать лучшим снайпером НХЛ за всю историю? Если позволит здоровье, то сможет. Он уже и так на сегодня лучший по голам в большинстве, второй по броскам (у Рэя Бурка 6209), третий по победным голам (у лидера Яромира Ягра 135).

И в заключение приведем таблицу лучших снайперов НХЛ за всю историю.

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ


  Игрок Карьера Игры Голы
1. н. Уэйн Гретцки (1979-1999) 1487 894
2. н. Горди Хоу (1946-1980) 1767 801
3. н. Яромир Ягр (1990-2018) 1733 766
4. н. Александр Овечкин (2005-н.в.) 1236 756
5. н. Бретт Халл (1985-2006) 1269 741






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