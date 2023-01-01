Расписание и результаты матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», базирующийся в столице США, выступает в НХЛ с 1974 года. Два раза команда играла в финале плей-офф, а в 2018 году впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли.
Генеральный менеджер: Брайан Маклеллан (9-й сезон).
Главный тренер: Питер Лавиолетт (3-й сезон, с 15.09.2020).
Капитан: Александр Овечкин.
Арена: «Кэпитал Уан-Арена» (18 506).
Состав «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2022/2023
Вратари: Дарси Кемпер, Чарли Линдгрен.
Защитники: Джон Карлсон, Мартин Фегервары, Дмитрий Орлов, Ник Дженсен, Тревор Ван Римсдайк, Эрик Густафссон, Мэтт Ирвин.
Левые нападающие: Александр Овечкин, Дилан Строум, Энтони Манта, Маркус Юханссон, Алексей Протас.
Центральные нападающие: Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем, Ларс Эллер, Коннор Макмайкл, Ник Дауд
Правые нападающие: Том Уилсон, Коннор Браун, Ти Джей Оши, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй.
Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2022/2023
13.10 Бостон - 2:5 (д)
14.10 Торонто - 2:3 (г)
16.10 Монреаль - 3:1 (д)
18.10 Ванкувер - 6:4 (д)
21.10 Оттава - 2:5 (г)
23.10 Лос-Анджелес - 4:3 (д)
25.10 Нью-Джерси - 6:3 (г)
28.10 Даллас - 0:2 (г)
30.10 Нэшвилл - 3:0 (г)
01.11 Каролина - 2:3 Б (г)
02.11 Вегас - 2:3 ОТ (д)
04.11 Детройт - 1:3 (г)
06.11 Аризона - 2:3 (д)
08.11 Эдмонтон - 5:4 (д)
10.11 Питтсбург - 1:4 (д)
12.11 Тампа-Бэй - 5:1 (д)
14.11 Тампа-Бэй - 3:6 (г)
16.11 Флорида - 2:5 (г)
18.11 Сент-Луис - 4:5 Б (г)
20.11 Колорадо - 0:4 (д)
24.11 Филадельфия - 3:2 ОТ (д)
25.11 Калгари - 3:0 (д)
27.11 Нью-Джерси - 1:5 (г)
30.11 Ванкувер - 5:1 (г)
02.12 Сиэтл - 2:3 ОТ (г)
04.12 Калгари - 2:5 (г)
06.12 Эдмонтон - 3:2 (г)
08.12 Филадельфия - 4:1 (г)
10.12 Сиэтл - 4:1 (д)
12.12 Виннипег - 5:2 (г)
14.12 Чикаго - 7:3 (г)
16.12 Даллас - 1:2 (д)
18.12 Торонто 5:2 (д)
20.12 Детройт - 4:3 ОТ (д)
23.12 Оттава 3:2 ОТ (г)
24.12 Виннипег - 4:1 (д)
28.12 Рейнджерс - 4:0 (г)
30.12 Оттава - 3:4 ОТ (д)
01.01 Монреаль - 9:2 (д)
04.01 Баффало - 4:5 ОТ (д)
06.01 Коламбус - 6:2 (г)
07.01 Нэшвилл - 2:3 (д)
09.01 Коламбус - 1:0 (д)
12.01 Филадельфия - 3:5 (г)
15.01 Филадельфия - 1:3 (д)
17.01 Айлендерс - 4:3 ОТ (г)
18.01 Миннесота - 2:4 (д)
20.01 Аризона - 4:0 (г)
22.01 Вегас - 2:6 (г)
25.01 Колорадо - 2:3 (г)
27.01 Питтсбург - 3:2 Б (д)
30.01 Торонто - 1:5 (г)
01.02 Коламбус - 4:3 ОТ (г)
11.02 Бостон - 2:1 (г)
12.02 Сан-Хосе - 1:4 (д)
15.02 Каролина - 2:3 (д)
17.02 Флорида - 3:6 (д)
19.02 Каролина - 1:4 (г)
22.02 Детройт - 1:3 (д)
24.02 Анахайм - 2:4 (д)
25.02 Рейнджерс - 6:3 (д)
26.02 Баффало - 4:7 (г)
02.03 Анахайм - 2:3 ОТ (г)
05.03 Сан-Хосе - 8:3 (г)
07.03 Лос-Анджелес - 2:4 (г)
10.03 Нью-Джерси - 2:3 Б (д)
12.03 Айлендерс - 5:1 (г)
15.03 Рейнджерс - 3:5 (г)
16.03 Баффало - 5:4 Б (д)
18.03 02:00 Сент-Луис (д)
19.03 21:00 Миннесота (г)
22.03 02:00 Коламбус (д)
24.03 02:00 Чикаго (д)
26.03 03:00 Питтсбург (г)
30.03 02:30 Айлендерс (д)
31.03 02:00 Тампа-Бэй (г)
02.04 20:00 Рейнджерс (д)
07.04 02:00 Монреаль (г)
09.04 02:00 Флорида (д)
11.04 02:00 Айлендерс (д)
12.04 02:00 Бостон (г)
14.04 02:00 Нью-Джерси (д)
Время начала матчей - московское.