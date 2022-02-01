Расписание матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2022/2023. 30 января - Торонто





Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», базирующийся в столице США, выступает в НХЛ с 1974 года. Два раза команда играла в финале плей-офф, а в 2018 году впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли.



Генеральный менеджер: Брайан Маклеллан (9-й сезон).

Главный тренер: Питер Лавиолетт (3-й сезон, с 15.09.2020).

Капитан: Александр Овечкин.

Арена: «Кэпитал Уан-Арена» (18 506).





Состав «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2022/2023



Вратари: Дарси Кемпер, Чарли Линдгрен.



Защитники: Джон Карлсон, Мартин Фегервары, Дмитрий Орлов, Ник Дженсен, Тревор Ван Римсдайк, Эрик Густафссон, Мэтт Ирвин.



Левые нападающие: Александр Овечкин, Дилан Строум, Энтони Манта, Маркус Юханссон, Алексей Протас.



Центральные нападающие: Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем, Ларс Эллер, Коннор Макмайкл, Ник Дауд



Правые нападающие: Том Уилсон, Коннор Браун, Ти Джей Оши, Конор Шири, Гарнет Хэтэуэй.





Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2022/2023



13.10 Бостон - 2:5 (д)

14.10 Торонто - 2:3 (г)

16.10 Монреаль - 3:1 (д)

18.10 Ванкувер - 6:4 (д)

21.10 Оттава - 2:5 (г)

23.10 Лос-Анджелес - 4:3 (д)

25.10 Нью-Джерси - 6:3 (г)

28.10 Даллас - 0:2 (г)

30.10 Нэшвилл - 3:0 (г)

01.11 Каролина - 2:3 Б (г)

02.11 Вегас - 2:3 ОТ (д)

04.11 Детройт - 1:3 (г)

06.11 Аризона - 2:3 (д)

08.11 Эдмонтон - 5:4 (д)

10.11 Питтсбург - 1:4 (д)

12.11 Тампа-Бэй - 5:1 (д)

14.11 Тампа-Бэй - 3:6 (г)

16.11 Флорида - 2:5 (г)

18.11 Сент-Луис - 4:5 Б (г)

20.11 Колорадо - 0:4 (д)

24.11 Филадельфия - 3:2 ОТ (д)

25.11 Калгари - 3:0 (д)

27.11 Нью-Джерси - 1:5 (г)

30.11 Ванкувер - 5:1 (г)

02.12 Сиэтл - 2:3 ОТ (г)

04.12 Калгари - 2:5 (г)

06.12 Эдмонтон - 3:2 (г)

08.12 Филадельфия - 4:1 (г)

10.12 Сиэтл - 4:1 (д)

12.12 Виннипег - 5:2 (г)

14.12 Чикаго - 7:3 (г)

16.12 Даллас - 1:2 (д)

18.12 Торонто 5:2 (д)

20.12 Детройт - 4:3 ОТ (д)

23.12 Оттава 3:2 ОТ (г)

24.12 Виннипег - 4:1 (д)

28.12 Рейнджерс - 4:0 (г)

30.12 Оттава - 3:4 ОТ (д)

01.01 Монреаль - 9:2 (д)

04.01 Баффало - 4:5 ОТ (д)

06.01 Коламбус - 6:2 (г)

07.01 Нэшвилл - 2:3 (д)

09.01 Коламбус - 1:0 (д)

12.01 Филадельфия - 3:5 (г)

15.01 Филадельфия - 1:3 (д)

17.01 Айлендерс - 4:3 ОТ (г)

18.01 Миннесота - 2:4 (д)

20.01 Аризона - 4:0 (г)

22.01 Вегас - 2:6 (г)

25.01 Колорадо - 2:3 (г)

27.01 Питтсбург - 3:2 Б (д)

30.01 01:00 Торонто (г)

01.02 03:00 Коламбус (г)

11.02 23:30 Бостон (г)

12.02 21:30 Сан-Хосе (д)

15.02 03:00 Каролина (д)

17.02 03:00 Флорида (д)

19.02 04:00 Каролина (г)

22.02 03:00 Детройт (д)

24.02 03:00 Анахайм (д)

25.02 21:00 Рейнджерс (д)

26.02 21:00 Баффало (г)

02.03 06:00 Анахаймм

05.03 02:00 Сан-Хосе (г)

07.03 06:30 Лос-Анджелес (г)

10.03 03:00 Нью-Джерси (д)

12.03 03:30 Айлендерс (г)

15.03 02:00 Рейнджерс (г)

16.03 02:00 Баффало (д)

18.03 02:00 Сент-Луис (д)

19.03 21:00 Миннесота (г)

22.03 02:00 Коламбус (д)

24.03 02:00 Чикаго (д)

26.03 03:00 Питтсбург (г)

30.03 02:30 Айлендерс (д)

31.03 02:00 Тампа-Бэй (г)

02.04 20:00 Рейнджерс (д)

07.04 02:00 Монреаль (г)

09.04 02:00 Флорида (д)

11.04 02:00 Айлендерс (д)

12.04 02:00 Бостон (г)

14.04 02:00 Нью-Джерси (д)



Время начала матчей - московское.