Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», базирующийся в столице США, выступает в НХЛ с 1974 года. Два раза команда играла в финале плей-офф, а в 2018 году впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли.
Генеральный менеджер: Брайан Маклеллан (10-й сезон).
Главный тренер: Спенсер Карбери (1-й сезон, с 31.05.2023).
Капитан: Александр Овечкин.
Арена: «Кэпитал Уан-Арена» (18 506).
На странице представлено расписание «Вашингтона» в регулярном чемпионате 2023/2024 и состав команды на сезон.
Состав «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2023/2024
Вратари: Дарси Кемпер, Чарли Линдгрен.
Защитники: Джон Карлсон, Мартин Фегервары, Расмус Сандин, Ник Дженсен, Тревор Ван Римсдайк, Джоэль Эдмундсон, Александр Алексеев.
Левые нападающие: Александр Овечкин, Макс Пачиоретти, Сонни Милано, Коннор Макмайкл, Алексей Протас.
Центральные нападающие: Дилан Строум, Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем, Ник Дауд, Хендрикс Лапьер.
Правые нападающие: Том Уилсон, Ти Джей Оши, Энтони Манта, Николя Обе-Кубель, Мэттью Филипс.
Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2023/2024
14.10 02:30 Питтсбург (д)
17.10 02:00 Калгари (д)
19.10 02:00 Оттава (г)
22.10 02:00 Монреаль (г)
25.10 01:00 Торонто (д)
26.10 02:30 Нью-Джерси (г)
28.10 02:00 Миннесота (д)
30.10 00:00 Сан-Хосе (д)
03.11 02:00 Айлендерс (д)
05.11 02:00 Коламбус (д)
09.11 03:30 Флорида (д)
11.11 03:00 Нью-Джерси (г)
12.11 03:30 Айлендерс (г)
15.11 03:00 Вегас (д)
19.11 03:30 Коламбус (д)
23.11 03:00 Баффало (д)
24.11 23:00 Эдмонтон (д)
28.11 06:30 Сан-Хосе (г)
30.11 06:30 Лос-Анджелес (г)
01.12 06:00 Анахайм (г)
03.12 06:00 Вегас (г)
05.12 05:00 Аризона (г)
08.12 04:00 Даллас (д)
10.12 03:00 Рейнджерс (д)
11.12 03:00 Чикаго (г)
15.12 03:00 Филадельфия (г)
17.12 04:00 Нэшвилл (г)
18.12 02:00 Каролина (г)
21.12 03:30 Айлендерс (д)
22.12 03:00 Коламбус (г)
24.12 03:00 Тампа-Бэй (д)
28.12 03:00 Рейнджерс (г)
30.12 03:30 Айлендерс (г)
31.12 03:00 Нэшвилл (д)
03.01 03:30 Питтсбург (г)
04.01 03:30 Нью-Джерси (д)
06.01 03:00 Каролина (д)
07.01 23:00 Лос-Анджелес (д)
12.01 03:00 Сиэтл (д)
13.01 21:00 Рейнджерс (д)
14.01 21:00 Рейнджерс (г)
17.01 03:00 Анахайм (д)
19.01 03:00 Сент-Луис (д)
21.01 04:00 Сент-Луис (г)
24.01 04:00 Миннесота (г)
25.01 05:30 Колорадо (г)
27.01 22:00 Даллас (г)
07.02 03:00 Монреаль (д)
09.02 03:00 Флорида (г)
10.02 23:30 Бостон (г)
11.02 21:30 Ванкувер (д)
14.02 03:00 Колорадо (д)
18.02 03:00 Монреаль (г)
21.02 03:00 Нью-Джерси (д)
23.02 03:00 Тампа-Бэй (г)
25.02 02:00 Флорида (г)
27.02 03:00 Оттава (д)
28.02 03:00 Детройт (г)
02.03 03:00 Филадельфия (д)
03.03 21:00 Аризона (д)
08.03 03:00 Питтсбург (г)
10.03 03:00 Чикаго (д)
12.03 02:30 Виннипег (г)
14.03 05:00 Эдмонтон (г)
15.03 05:00 Сиэтл (г)
17.03 05:00 Ванкувер (г)
19.03 03:30 Калгари (г)
21.03 02:30 Торонто (д)
23.03 02:00 Каролина (д)
24.03 19:30 Виннипег (д)
27.03 02:00 Детройт (д)
29.03 02:00 Торонто (г)
31.03 02:00 Бостон (д)
03.04 02:00 Баффало (г)
05.04 02:00 Питтсбург (д)
06.04 02:00 Каролина (г)
08.04 01:00 Оттава (д)
10.04 02:00 Детройт (г)
12.04 02:00 Баффало (г)
14.04 00:30 Тампа-Бэй (д)
16.04 02:00 Бостон (д)
17.04 02:00 Филадельфия (г)
Время начала матчей - московское.