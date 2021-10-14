Вашингтон Кэпиталз в НХЛ 2021/2022. Расписание матчей





Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», базирующийся в столице США, выступает в НХЛ с 1974 года. Два раза команда играла в финале плей-офф, а в 2018 году впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли.



Генеральный менеджер: Брайан Маклеллан (8-й сезон).

Главный тренер: Питер Лавиолетт (2-й сезон, с 15.09.2020).

Капитан: Александр Овечкин.

Арена: «Кэпитал Уан-Арена» (18 277).





Состав «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2021/2022



Вратари: Илья Самсонов, Витек Ванечек, Зак Фукале.



Защитники: Джон Карлсон, Дмитрий Орлов, Мартин Фегервари, Тревор Ван Римсдайк, Ник Дженсен, Джастин Шульц



Левые нападающие: Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Конор Шири, Карл Хагелин, Алексей Протас



Центральные нападающие: Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем, Ларс Эллер, Ник Дауд



Правые нападающие: Том Уилсон, Ти Джей Оши, Даниэль Спронг, Гарнет Хэтэуэй.





Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2021/2022



14.10.2021 02:30 Рейнджерс - 5:1 (д)

17.10.2021 02:00 Тампа-Бэй - 1:2 ОТ (д)

20.10.2021 02:00 Колорадо - 6:3 (д)

22.10.2021 02:00 Нью-Джерси - 4:1 (г)

23.10.2021 20:00 Калгари - 3:4 ОТ (д)

26.10.2021 02:00 Оттава - 7:5 (г)

28.10.2021 02:00 Детройт - 2:3 ОТ (д)

30.10.2021 02:00 Аризона - 2:0 (д)

02.11.2021 02:00 Тампа-Бэй - 2:3 (г)

05.11.2021 02:00 Флорида - 4:5 ОТ (г)

07.11.2021 02:00 Филадельфия - 1:2 (д)

09.11.2021 03:00 Баффало - 5:3 (д)

12.11.2021 03:30 Детройт - 2:0 (г)

13.11.2021 03:00 Коламбус -4:3 (г)

15.11.2021 03:00 Питтсбург - 6:1 (д)

17.11.2021 06:00 Анахайм -2:3 ОТ (г)

18.11.2021 06:30 Лос-Анджелес - 2:0 (г)

21.11.2021 06:30 Сан-Хосе - 4:0 (г)

22.11.2021 05:00 Сиэтл - 2:5 (г)

25.11.2021 03:00 Монреаль - 6:3 (д)

27.11.2021 01:00 Флорида - 4:3 (д)

28.11.2021 21:00 Каролина - 4:2 (г)

01.12.2021 03:00 Флорида - 4:5 (г)

03.12.2021 03:00 Чикаго - 3:4 Б (д)

05.12.2021 03:00 Коламбус - 3:1 (д)

07.12.2021 03:00 Анахайм - 4:3 Б (д)

11.12.2021 03:00 Питтсбург - 2:4 (д)

12.12.2021 03:00 Баффало - 2:3 Б (г)

16.12.2021 04:00 Чикаго - 4:5 ОТ (г)

18.12.2021 04:00 Виннипег - 5:2 (г)

20.12.2021 03:00 Лос-Анджелес - 2:3 (д)

30.12.2021 03:00 Нэшвилл - 5:3 (д)

01.01.2022 03:30 Детройт - 3:1 (г)

02.01.2022 23:00 Нью-Джерси - 3:4 ОТ (д)

08.01.2022 04:00 Сент-Луис - 1:5 (г)

09.01.2022 04:00 Миннесота - 2:3 Б (г)

11.01.2022 03:00 Бостон - 3:7 (д)

15.01.2022 22:00 Айлендерс - 2:0 (г)

16.01.2022 22:00 Ванкувер - 2:4 (д)

19.01.2022 03:00 Виннипег - 4:3 ОТ (д)

21.01.2022 03:00 Бостон - 3:4 (г)

23.01.2022 03:00 Оттава - 3:2 ОТ (д)

25.01.2022 03:00 Вегас - 0:1 (д)

27.01.2022 03:00 Сан-Хосе - 1:4 (д)

29.01.2022 05:00 Даллас - 5:0 (г)

02.02.2022 03:00 Питтсбург - 4:3 ОТ (г)

03.02.2022 03:00 Эдмонтон - 3:5 (д)

09.02.2022 03:00 Коламбус - 4:5 (д)

11.02.2022 03:00 Монреаль 5:2 (г)

13.02.2022 20:30 Оттава - 1:4 (д)

16.02.2022 04:00 Нэшвилл 4:1 (г)

18.02.2022 03:00 Филадельфия - 5:3 (г)

25.02.2022 03:00 Рейнджерс - 1:4 (г)

26.02.2022 20:30 Филадельфия - 1:2 (г)

01.03.2022 03:30 Торонто - 3:5 (д)

04.03.2022 03:00 Каролина - 4:0 (д)

06.03.2022 03:00 Сиэтл (д)

09.03.2022 05:00 Калгари (г)

10.03.2022 04:00 Эдмонтон (г)

12.03.2022 06:00 Ванкувер (г)

16.03.2022 02:00 Айлендерс (д)

18.03.2022 02:00 Коламбус (г)

19.03.2022 02:00 Каролина (г)

21.03.2022 00:00 Даллас (д)

23.03.2022 02:00 Сент-Луис (д)

26.03.2022 02:00 Баффало (г)

27.03.2022 02:00 Нью-Джерси (д)

29.03.2022 02:00 Каролина (д)

04.04.2022 02:00 Миннесота (д)

07.04.2022 02:30 Тампа-Бэй (д)

09.04.2022 22:00 Питтсбург (г)

10.04.2022 20:30 Бостон (д)

13.04.2022 02:00 Филадельфия (д)

15.04.2022 02:00 Торонто (г)

17.04.2022 02:00 Монреаль (г)

19.04.2022 04:00 Колорадо (г)

21.04.2022 05:00 Вегас (г)

23.04.2022 05:30 Аризона (г)

25.04.2022 02:00 Торонто (д)

27.04.2022 02:00 Айлендерс (д)

29.04.2022 02:00 Айлендерс (г)

30.04.2022 02:00 Рейнджерс (г)





Лучшие хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» за всю историю



В 2021 году канадское издание The Hockey News составило список лучших игроков клуба за всю историю.



Вратарь

Брэйден Холтби (2010-2020), 468 матчей, 282 победы, 35 матчей сыграл на ноль.



Защитники

Род Лэнгуэй (1982-1993), 726 матчей, 202 (25+177) очка, 504 штрафные минуты.

Скотт Стивенс (1982-1990), 601 матч, 429 (98+331) очков, 1628 штрафных минут.



Нападающие

Александр Овечкин (2005-н.в.), 1197 матчей, 1320 (730+590) очков, 731 штрафная минута.

Петер Бондра (1990-2004), 961 матч, 825 (472+353) очков, 679 штрафных минут.

Никлас Бэкстрем (2007-н.в.), 1011 матчей, 980 (258+722) очков, 476 штрафных минут.





Зарплаты игроков «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2021/2022



Приведены хоккеисты, зарплата которых превышает 1 млн. долларов.



н. Александр Овечкин - $9,500,000

н. Никлас Бэкстрем - $9,200,000

з. Джон Карлсон - $8,000,000

н. Евгений Кузнецов - $7,800,000

н. Ти Джей Оши - $5,750,000

н. Энтони Манта - $5,700,000

н. Том Уилсон - $5,170,000

з. Дмитрий Орлов - $5,100,000

з. Джастин Шульц - $4,000,000

н. Ларс Эллер - $3,500,000

н. Карл Хагелин - $2,750,000

з. Ник Дженсен - $2,500,000

н. Конор Шири - $1,500,000

н. Гарнет Хэтэуэй - $1,500,000

н. Ник Дауд - $1,300,000