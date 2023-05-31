Расписание и результаты матчей Вашингтон Кэпиталз в сезоне 2023/2024





Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», базирующийся в столице США, выступает в НХЛ с 1974 года. Два раза команда играла в финале плей-офф, а в 2018 году впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли.



Генеральный менеджер: Брайан Маклеллан (10-й сезон).

Главный тренер: Спенсер Карбери (1-й сезон, с 31.05.2023).

Капитан: Александр Овечкин.

Арена: «Кэпитал Уан-Арена» (18 506).



На странице представлено расписание «Вашингтона» в регулярном чемпионате 2023/2024 и состав команды на сезон.





Состав «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2023/2024



Вратари: Дарси Кемпер, Чарли Линдгрен.



Защитники: Джон Карлсон, Мартин Фегервары, Расмус Сандин, Ник Дженсен, Тревор Ван Римсдайк, Джоэль Эдмундсон, Александр Алексеев.



Левые нападающие: Александр Овечкин, Макс Пачиоретти, Сонни Милано, Коннор Макмайкл, Алексей Протас.



Центральные нападающие: Дилан Строум, Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем, Ник Дауд, Хендрикс Лапьер.



Правые нападающие: Том Уилсон, Ти Джей Оши, Энтони Манта, Николя Обе-Кубель, Мэттью Филипс.





Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2023/2024



14.10 02:30 Питтсбург (д)

17.10 02:00 Калгари (д)

19.10 02:00Оттава (г)

22.10 02:00Монреаль (г)

25.10 01:00 Торонто (д)

26.10 02:30 Нью-Джерси (г)

28.10 02:00 Миннесота (д)

30.10 00:00 Сан-Хосе (д)

03.11 02:00 Айлендерс (д)

05.11 02:00 Коламбус (д)

09.11 03:30 Флорида (д)

11.11 03:00 Нью-Джерси (г)

12.11 03:30 Айлендерс (г)

15.11 03:00 Вегас (д)

19.11 03:30 Коламбус (д)

23.11 03:00 Баффало (д)

24.11 23:00 Эдмонтон (д)

28.11 06:30 Сан-Хосе (г)

30.11 06:30 Лос-Анджелес (г)

01.12 06:00 Анахайм (г)

03.12 06:00 Вегас (г)

05.12 05:00 Аризона (г)

08.12 04:00 Даллас (д)

10.12 03:00 Рейнджерс (д)

11.12 03:00 Чикаго (г)

15.12 03:00 Филадельфия (г)

17.12 04:00 Нэшвилл (г)

18.12 02:00 Каролина (г)

21.12 03:30 Айлендерс (д)

22.12 03:00 Коламбус (г)

24.12 03:00 Тампа-Бэй (д)

28.12 03:00 Рейнджерс (г)

30.12 03:30 Айлендерс (г)

31.12 03:00 Нэшвилл (д)

03.01 03:30 Питтсбург (г)

04.01 03:30 Нью-Джерси (д)

06.01 03:00 Каролина (д)

07.01 23:00 Лос-Анджелес (д)

12.01 03:00 Сиэтл (д)

13.01 21:00 Рейнджерс (д)

14.01 21:00 Рейнджерс (г)

17.01 03:00 Анахайм (д)

19.01 03:00 Сент-Луис (д)

21.01 04:00 Сент-Луис (г)

24.01 04:00 Миннесота (г)

25.01 05:30 Колорадо (г)

27.01 22:00 Даллас (г)

07.02 03:00 Монреаль (д)

09.02 03:00 Флорида (г)

10.02 23:30 Бостон (г)

11.02 21:30 Ванкувер (д)

14.02 03:00 Колорадо (д)

18.02 03:00 Монреаль (г)

21.02 03:00 Нью-Джерси (д)

23.02 03:00 Тампа-Бэй (г)

25.02 02:00 Флорида (г)

27.02 03:00 Оттава (д)

28.02 03:00 Детройт (г)

02.03 03:00 Филадельфия (д)

03.03 21:00 Аризона (д)

08.03 03:00 Питтсбург (г)

10.03 03:00 Чикаго (д)

12.03 02:30 Виннипег (г)

14.03 05:00 Эдмонтон (г)

15.03 05:00 Сиэтл (г)

17.03 05:00 Ванкувер (г)

19.03 03:30 Калгари (г)

21.03 02:30 Торонто (д)

23.03 02:00 Каролина (д)

24.03 19:30 Виннипег (д)

27.03 02:00 Детройт (д)

29.03 02:00 Торонто (г)

31.03 02:00 Бостон (д)

03.04 02:00 Баффало (г)

05.04 02:00 Питтсбург (д)

06.04 02:00 Каролина (г)

08.04 01:00 Оттава (д)

10.04 02:00 Детройт (г)

12.04 02:00 Баффало (г)

14.04 00:30 Тампа-Бэй (д)

16.04 02:00 Бостон (д)

17.04 02:00 Филадельфия (г)



Время начала матчей - московское.