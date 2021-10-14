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«Вашингтон Кэпиталз» в НХЛ 2021/2022. Расписание матчей


Вашингтон Кэпиталз

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», базирующийся в столице США, выступает в НХЛ с 1974 года. Два раза команда играла в финале плей-офф, а в 2018 году впервые в своей истории завоевала Кубок Стэнли.

Генеральный менеджер: Брайан Маклеллан (8-й сезон).
Главный тренер: Питер Лавиолетт (2-й сезон, с 15.09.2020).
Капитан: Александр Овечкин.
Арена: «Кэпитал Уан-Арена» (18 277).

Состав «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2021/2022


Вратари: Илья Самсонов, Витек Ванечек, Зак Фукале.

Защитники: Джон Карлсон, Дмитрий Орлов, Мартин Фегервари, Тревор Ван Римсдайк, Ник Дженсен, Джастин Шульц

Левые нападающие: Александр Овечкин, Коннор Макмайкл, Конор Шири, Карл Хагелин, Алексей Протас

Центральные нападающие: Евгений Кузнецов, Никлас Бэкстрем, Ларс Эллер, Ник Дауд

Правые нападающие: Том Уилсон, Ти Джей Оши, Даниэль Спронг, Гарнет Хэтэуэй.

Расписание матчей «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2021/2022


14.10.2021 02:30 Рейнджерс - 5:1 (д)
17.10.2021 02:00 Тампа-Бэй - 1:2 ОТ (д)
20.10.2021 02:00 Колорадо - 6:3 (д)
22.10.2021 02:00 Нью-Джерси - 4:1 (г)
23.10.2021 20:00 Калгари - 3:4 ОТ (д)
26.10.2021 02:00 Оттава - 7:5 (г)
28.10.2021 02:00 Детройт - 2:3 ОТ (д)
30.10.2021 02:00 Аризона - 2:0 (д)
02.11.2021 02:00 Тампа-Бэй - 2:3 (г)
05.11.2021 02:00 Флорида - 4:5 ОТ (г)
07.11.2021 02:00 Филадельфия - 1:2 (д)
09.11.2021 03:00 Баффало - 5:3 (д)
12.11.2021 03:30 Детройт - 2:0 (г)
13.11.2021 03:00 Коламбус -4:3 (г)
15.11.2021 03:00 Питтсбург - 6:1 (д)
17.11.2021 06:00 Анахайм -2:3 ОТ (г)
18.11.2021 06:30 Лос-Анджелес - 2:0 (г)
21.11.2021 06:30 Сан-Хосе - 4:0 (г)
22.11.2021 05:00 Сиэтл - 2:5 (г)
25.11.2021 03:00 Монреаль - 6:3 (д)
27.11.2021 01:00 Флорида - 4:3 (д)
28.11.2021 21:00 Каролина - 4:2 (г)
01.12.2021 03:00 Флорида - 4:5 (г)
03.12.2021 03:00 Чикаго - 3:4 Б (д)
05.12.2021 03:00 Коламбус - 3:1 (д)
07.12.2021 03:00 Анахайм - 4:3 Б (д)
11.12.2021 03:00 Питтсбург - 2:4 (д)
12.12.2021 03:00 Баффало - 2:3 Б (г)
16.12.2021 04:00 Чикаго - 4:5 ОТ (г)
18.12.2021 04:00 Виннипег - 5:2 (г)
20.12.2021 03:00 Лос-Анджелес - 2:3 (д)
22.12.2021 03:00 Филадельфия перенесен (г)
24.12.2021 03:30 Айлендерс перенесен (г)
28.12.2021 03:00 Оттава перенесен (д)
30.12.2021 03:00 Нэшвилл - 5:3 (д)
01.01.2022 03:30 Детройт - 3:1 (г)
02.01.2022 23:00 Нью-Джерси - 3:4 ОТ (д)
05.01.2022 03:00 Монреаль перенесен (г)
08.01.2022 04:00 Сент-Луис - 1:5 (г)
09.01.2022 04:00 Миннесота - 2:3 Б (г)
11.01.2022 03:00 Бостон - 3:7 (д)
15.01.2022 22:00 Айлендерс - 2:0 (г)
16.01.2022 22:00 Ванкувер 2:4 (д)
19.01.2022 03:00 Виннипег (д)
21.01.2022 03:00 Бостон (г)
23.01.2022 03:00 Оттава (д)
25.01.2022 03:00 Вегас (д)
27.01.2022 03:00 Сан-Хосе (д)
29.01.2022 05:00 Даллас (г)
02.02.2022 03:00 Питтсбург (г)
03.02.2022 03:00 Эдмонтон (д)
25.02.2022 03:00 Рейнджерс (г)
26.02.2022 20:30 Филадельфия (г)
01.03.2022 03:30 Торонто (д)
04.03.2022 03:00 Каролина (д)
06.03.2022 03:00 Сиэтл (д)
09.03.2022 05:00 Калгари (г)
10.03.2022 04:00 Эдмонтон (г)
12.03.2022 06:00 Ванкувер (г)
16.03.2022 02:00 Айлендерс (д)
18.03.2022 02:00 Коламбус (г)
19.03.2022 02:00 Каролина (г)
21.03.2022 00:00 Даллас (д)
23.03.2022 02:00 Сент-Луис (д)
26.03.2022 02:00 Баффало (г)
27.03.2022 02:00 Нью-Джерси (д)
29.03.2022 02:00 Каролина (д)
03.04.2022 03:00 Нэшвилл (г)
04.04.2022 02:00 Миннесота (д)
07.04.2022 02:30 Тампа-Бэй (д)
09.04.2022 22:00 Питтсбург (г)
10.04.2022 20:30 Бостон (д)
13.04.2022 02:00 Филадельфия (д)
15.04.2022 02:00 Торонто (г)
17.04.2022 02:00 Монреаль (г)
19.04.2022 04:00 Колорадо (г)
21.04.2022 05:00 Вегас (г)
23.04.2022 05:30 Аризона (г)
25.04.2022 02:00 Торонто (д)
27.04.2022 02:00 Айлендерс (д)
29.04.2022 02:00 Коламбус (д)
30.04.2022 02:00 Рейнджерс (г)

Лучшие хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» за всю историю


В 2021 году канадское издание The Hockey News составило список лучших игроков клуба за всю историю.

Вратарь
Брэйден Холтби (2010-2020), 468 матчей, 282 победы, 35 матчей сыграл на ноль.

Защитники
Род Лэнгуэй (1982-1993), 726 матчей, 202 (25+177) очка, 504 штрафные минуты.
Скотт Стивенс (1982-1990), 601 матч, 429 (98+331) очков, 1628 штрафных минут.

Нападающие
Александр Овечкин (2005-н.в.), 1197 матчей, 1320 (730+590) очков, 731 штрафная минута.
Петер Бондра (1990-2004), 961 матч, 825 (472+353) очков, 679 штрафных минут.
Никлас Бэкстрем (2007-н.в.), 1011 матчей, 980 (258+722) очков, 476 штрафных минут.

Зарплаты игроков «Вашингтон Кэпиталз» в сезоне 2021/2022


Приведены хоккеисты, зарплата которых превышает 1 млн. долларов.

н. Александр Овечкин - $9,500,000
н. Никлас Бэкстрем - $9,200,000
з. Джон Карлсон - $8,000,000
н. Евгений Кузнецов - $7,800,000
н. Ти Джей Оши - $5,750,000
н. Энтони Манта - $5,700,000
н. Том Уилсон - $5,170,000
з. Дмитрий Орлов - $5,100,000
з. Джастин Шульц - $4,000,000
н. Ларс Эллер - $3,500,000
н. Карл Хагелин - $2,750,000
з. Ник Дженсен - $2,500,000
н. Конор Шири - $1,500,000
н. Гарнет Хэтэуэй - $1,500,000
н. Ник Дауд - $1,300,000





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