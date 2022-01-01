Матч звезд НХЛ-2022. Овечкин, Василевский, Капризов





Матч звезд НХЛ в 2022 году пройдет 4-5 февраля в американском Лас-Вегасе. Национальная хоккейная лига объявила имена игроков, которые примут участие звездном уик-энде.



Три российских хоккеиста попали в заявку на Матч звезд НХЛ-2022. Для Александра Овечкина предстоящий матч будет восьмым, для Андрея Василевского - четвертой. Кирилл Капризов впервые сыграет в таком поединке.



Формат Матча звезд



С 2016 года формат проведения подобных матчей не менялся. Для определения победителя будут сыграны два полуфинальных матча и финал. Все игры пройдут в формате «три на три».





Составы команд на Матч звезд НХЛ-2022



В каждую сборную будут включены 11 хоккеистов.



Столичный дивизион



Вратари: Фредерик Андерсен («Каролина»), Тристан Джарри («Питтсбург»).

Защитники: Зак Веренски («Коламбус»), Адам Пелек («Айлендерс»), Адам Фокс («Рейнджерс»).

Нападающие: Александр Овечкин («Вашингтон»), Клод Жиру («Филадельфия»), Себастьян Ахо («Каролина»), Крис Крайдер («Рейнджерс»), Джек Хьюз («Нью–Джерси»).



Атлантический дивизион



Вратари: Джек Кэмпбелл («Торонто»), Андрей Василевский («Тампа–Бэй»).

Защитники: Расмус Далин («Баффало»), Виктор Хедман («Тампа–Бэй»).

Нападающие: Остон Мэттьюз («Торонто»), Патрис Бержерон («Бостон»), Дрейк Батерсон («Оттава»), Джонатан Юбердо («Флорида»), Дилан Ларкин («Детройт»), Ник Сузуки («Монреаль»).







Центральный дивизион



Вратари: Кэм Тальбо («Миннесота»), Юсе Сарос («Нэшвилл»).

Защитник: Кейл Макар («Колорадо»).

Нападающие: Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Алекс Дебринкат («Чикаго»), Кайл Коннор («Виннипег»), Клейтон Келлер («Аризона»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Джордан Кайру («Сент–Луис»), Джо Павелски («Даллас»).



Тихоокеанский дивизион



Вратари: Тэтчер Демко («Ванкувер»), Джон Гибсон («Анахайм»).

Защитник: Алекс Пьетранджело («Вегас»).

Нападающие: Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Джонни Годро («Калгари»), Джордан Эберле («Сиэтл»), Адриан Кемпе («Лос–Анджелес»), Марк Стоун («Вегас»), Тимо Майер («Сан–Хосе»).



Еще по одному игроку в каждый дивизион выберут болельщики путем голосования, которое завершится 17 января.



Капитаны команд



Атлантический дивизион - Остон Мэттьюз, Центральный дивизион - Нэйтан Маккиннон, Столичный дивизион - Александр Овечкин, Тихоокеанский дивизион - Коннор Макдэвид.



На тренерском мостике



Наставник «Флориды» Эндрю Брюнетт будет руководить сборной Атлантического дивизиона, Джаред Беднар из «Колорадо» - Центрального дивизиона. Столичный дивизион возглавит Род Бриндамор из «Каролины», а Тихоокеанский - Питер ДеБур из «Вегаса».





Российские хоккеисты на Матчах звезд НХЛ



С 1992 года 32 российских хоккеиста принимали участие в Матчах звезд Национальной хоккейной лиги.



Семь раз в таких поединках участвовал Александр Овечкин (2007, 2008, 2009, 2011, 2015, 2017, 2018). Заметим, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» трижды (2012, 2019, 2020) попадал в состав, но отказывался от участия в матче, а в 2016 году пропустил Матч звезд НХЛ из-за травмы.



По шесть раз в таких поединках участвовали Сергей Федоров (1992, 1994, 1996, 2001, 2002, 2003) и Павел Буре (1993, 1994, 1997, 1998, 2000, 2001), по четыре раза - Александр Могильный (1992, 1993, 1994, 1996), Евгений Малкин (2008, 2009, 2012, 2016) и Сергей Гончар (2001, 2002, 2003, 2008), по три раза - Павел Дацюк (2004, 2008, 2012), Николай Хабибулин (1999, 2002, 2003), Илья Ковальчук (2004, 2008, 2009), Алексей Ковалев (2001, 2003, 2009), Никита Кучеров (2017, 2018, 2019), Андрей Василевский (2018, 2019, 2020), Владимир Тарасенко (2015, 2016, 2017) и Алексей Яшин (1994, 1999, 2002), по два раза - Вячеслав Фетисов (1997, 1998), Андрей Марков (2008, 2009), Евгений Набоков (2001, 2008), Дмитрий Христич (1997, 1999) и Алексей Житник (1999, 2002).



По одному разу в Матчах звезд принимали участие 13 российских хоккеистов.