Forbes посчитал деньги команд НХЛ. Клуб Овечкина - 11-й





Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых дорогих клубов Национальной хоккейной лиги.



Первое место седьмой год подряд занимает «Нью-Йорк Рейнджерс», чья стоимость составляет 2 миллиарда долларов. За прошедший год ценность американского клуба выросла на 21 процент, а за пять лет - на 60 процентов.



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Второе место в рейтинге самых дорогих клубов НХЛ за 2021 год занимает «Торонто» ($1,8 млрд), третье - «Монреаль» ($1,6 млрд), четвертое - «Чикаго» ($1,4 млрд), пятое - «Бостон» ($1,3 млрд), шестое - «Филадельфия» ($1,2 млрд), седьмое - «Эдмонтон» ($1,1 млрд), восьмое «Лос-Анджелес» ($1,025 млрд), девятое - «Детройт» ($990 млн), десятое - «Айлендерс» ($950 млн).



Клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» расположился в рейтинге на 11-й строчке. Стоимость столичной команды составляет 950 млн долларов (плюс 13% рост стоимости за год).



Новичок Национальной хоккейной лиги «Сиэтл Кракен» оценивается изданием в $875 млн (13-е место в рейтинге).



Ниже всех оценивается стоимость «Аризоны» ($400 млн), «Флориды» ($450 млн), «Коламбуса» ($475 млн), «Баффало» ($500 млн) и «Оттавы» ($525 млн).



Все клубы продемонстрировали прирост своей стоимости за год. Наибольший прирост у «Эдмонтона» (+100%), «Айлендерс» (+83%), «Коламбус» (+53%), «Флорида» (+53%), «Филадельфия» (+50%) и «Нью-Джерси» (+46%). Команда с наименьшим показателем - «Ванкувер» (+14%).



Средняя стоимость всех 32-х клубов НХЛ составила 865 миллионов долларов, что на 32 процента выше, чем в прошлом году. Это самый большой рост стоимости с 2013 года. Тогда Лига подписала 12-летний контракт с канадским телевещателем Rogers Communications на $5,232 млрд и через год средняя стоимость клубов НХЛ выросла на 50 процентов.



На этот раз основной причиной роста стоимости клубов эксперты издания также называют увеличение доходов от телевизионных компаний. На этот раз от американских. С сезона 2021/2022 НХЛ будет получать по 625 миллионов от Walt Disney Company, ESPN и Turner Sports вместо 300 миллионов, которые ранее поступали от NBC и ESPN.



В рейтинге доходов (прибыль до уплаты процентов, налогов, износа и амортизации) клубов лидирует «Монреаль» ($105 млн), второе место занимает «Торонто» ($101 млн), третье - «Рейнджерс» ($94 млн), четвертое - «Эдмонтон» ($89 млн), а замыкают пятерку лидеров «Лос-Анджелес» ($88 млн). Самые маленькие доходы в 2021 году у «Сан-Хосе» ($65 млн), «Аризоны» и «Анахайма» (по $66 млн).











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