Сезон НХЛ 2021/22 в зеркале цифр: провал «Монреаля»





В Национальной хоккейной лиге возникла небольшая пауза, связанная с проведением Матча всех звезд. Поэтому самое время подвести некоторые статистические итоги сезона 2021/2022.



Рассмотрим командные показатели. Текущая таблица регулярного чемпионата сама по себе интереса не вызывает. Она только отражает положение команд на данный момент. Мы же попробуем сравнить нынешнее турнирное положение клубов с прошлым сезоном.



«Колорадо» два года подряд лидирует по проценту набранных очков. В сезоне 2020/2021 «Лавины» набрали 73,2% очков, в этом сезоне идут с показателем в 77,3%. Наибольший рост показал «Анахайм» - 57,3% (15-е место) в этом сезоне и 38,1% (30-е место) годом ранее. А вот «Монреаль» за это время деградировал. Если год назад по этому показателю команда занимала 18-е место (52,7%) и дошла в итоге до финала Кубка Стэнли, то сейчас у «Канадиенс» 26,1% набранных очков и последнее 32-е место в НХЛ.



Кто еще из команд серьезно сдал? Снизился процент набранных очков у «Нью-Йорк Айлендерс» (63,4% в сезоне 2020/2021 и 48,7% в сезоне 2021/2022) и «Аризоны» (48,2% и 28,9%). А кроме «Анахайма» улучшил свое турнирное положение еще один представитель Калифорнии «Лос-Анджелес» (43,8% и 58,5%).



Хоккеисты «Анахайма» за год улучшили статистику при игре в большинстве. Если в сезоне 2020/2021 «Утки» занимали последнее место по этому показателю, то в текущем регулярном чемпионате успешными оказываются 25% попыток (10-е место). Сильно упала реализация большинства у «Вашингтона». Год назад хоккеисты «Кэпиталз» входили в тройку лучших (24,8%), а на данный момент реализуют лишь 15,3% попыток большинства (28-е место).



По разнице забитых и пропущенных шайб «Монреаль» в прошлом сезоне был 18-м (-9), а в этом опустился на последнее место среди всех участников чемпионата (-73!). Команда очень мало забивает (99 шайб, меньше только у «Айлендерс») и больше всех пропускает (172 шайбы). Противоположные показатели у «Анахайма». И в этом аспекте команда сделала большой рывок. Если в прошлом чемпионате «Утки» забросили меньше всех шайб (126) за 56 матчей, то в этом сезоне команда из Калифорнии отличилась 141 раз (за 48 игр). А по разнице забитых и пропущенных шайб поднялась с 30 места (-53) на 15-е (+4).



И несколько слов о новичке НХЛ. «Сиэтл Кракен» набрал 34 очка (29-е место), забросил 121 шайбу (23-е место), пропустил 159 шайб (28-е место). Команда занимает 27-е место по реализации большинства (15,9%) и 24-е место по игре в меньшинстве (76,1%). Прямо скажем, до «Вегаса» «Сиэтлу» пока далеко. Через год посмотрим, как изменилась у команды статистика.











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