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Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня


Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 6-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах


Сезон И Г П О
2020/21 55 27 24 51
2021/22 52 26 42 68
Всего 107 53 66 119

 


Статистика Кирилла Капризова в плей-офф


Сезон И Г П О
2020/21 7 2 1 3



Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022

100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

  Игрок Г П О
1. Коннор Макдэвид 29 50 79
2. Леон Драйзайтль 38 40 78
3. Джонатан Юбердо 18 57 75
4. Остон Мэттьюс 37 31 68
5. Назем Кадри 22 46 68
6. Кирилл Капризов 26 42 68
7. Джонни Годро 21 47 68
8. Микко Райтанен 26 39 65
9. Александр Овечкин 33 32 65
10. Кайл Коннор 33 29 62


Статистика Кирилла Капризова на 5 марта 2022 года.









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