Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов, играющий второй год в Национальной хоккейной лиге, возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022 и расположился на 6-м месте в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.
Статистика Кирилла Капризова в регулярных чемпионатах
|Сезон
|И
|Г
|П
|О
|2020/21
|55
|27
|24
|51
|2021/22
|52
|26
|42
|68
|Всего
|107
|53
|66
|119
Статистика Кирилла Капризова в плей-офф
|Сезон
|И
|Г
|П
|О
|2020/21
|7
|2
|1
|3
Лучшие бомбардиры НХЛ сезона 2021/2022
100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ
|
|Игрок
|Г
|П
|О
|1.
|Коннор Макдэвид
|29
|50
|79
|2.
|Леон Драйзайтль
|38
|40
|78
|3.
|Джонатан Юбердо
|18
|57
|75
|4.
|Остон Мэттьюс
|37
|31
|68
|5.
|Назем Кадри
|22
|46
|68
|6.
|Кирилл Капризов
|26
|42
|68
|7.
|Джонни Годро
|21
|47
|68
|8.
|Микко Райтанен
|26
|39
|65
|9.
|Александр Овечкин
|33
|32
|65
|10.
|Кайл Коннор
|33
|29
|62
Статистика Кирилла Капризова на 5 марта 2022 года.