



Сегодня, 30 марта 2022 года российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на единоличное первое место среди российских игроков в истории НХЛ по голевым передачам. 35-летний нападающий оформил результативную передачу в игре против «Рейнджерс», однако «Пингвины» все равно уступили со счетом 2:3. Эта передача стала для Малкина 697 в лиге, передаёт Betonmobile.by.





Кого обошел Малкин среди россиян?



Оформив ассист в игре против «Рейнджерс» на своего одноклубника Сидни Кросби, Евгений Малкин стал единоличным лидером по количеству голевых передач среди россиян в истории НХЛ. Предыдущий был установлен Сергеем Федоровым (696) и держался около 12 лет. Для того, чтобы совершить 696 голевых передач Федорову понадобилось 1248 игр в НХЛ, в то время Малкин установил новый рекорд за 971 встречу.



Из действующих россиян, играющих «за океаном» ближайшим преследователем является нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, который замыкает тройку лидеров среди россиян по голевым передачам в НХЛ, с показателем – 626 ассистов за 1262 игры.





Игра против «Рейнджерс» - радость за Малкина и досада за «Пингвинов»



Свое историческое достижение российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил в матче против одного из основных конкурентов по Столичному дивизиону – Нью-Йорк «Рейнджерс».



Несмотря на успех россиянина матч складывался для подопечных Майка Салливана крайне сложно: к концу 2-го периода «гости» вели со счетом 1-2, п в начале 3-го периода увеличили отрыв, забив на второй минуте (1-3). Питтсбург постарался прибавить и в середине 3-го периода усилиями «звездного трио» «Пингвинов» Сидни Кросби отыграл одну шайбу благодаря передачам Евгений Малкина и Криса Летанга. Однако, «Рейнджеры» смогли удержать счет и опередить Питтсбург в турнирной таблице.



В Столичном дивизионы «Пингвины» опустились на 3 место, имея 90 очков в активе. «Рейнджерс» набрал после матча 91 очко и занимает 2 строчку.





В какой форме сегодня находится Малкин?



Сезон для Евгения Малкина начался крайне неудачно: с июня 2021 года россиянин залечивал травму колена, а затем проходил долгий период восстановления. К тренировкам нападающий смог приступить только к концу 2021 года, а первую игру провел 12 января против «Анахайм», в которой отметился дублем и одним ассистом.



В середине февраля нападающий отсутствовал одну неделю по причине болезни, но вскоре вернулся на лед.



В предыдущей встрече против «Детройта» россиянин набрал 4 очка: 3 гола и 1 голевая передача. На сегодняшний день в активе у Евгения Малкина 33 очка в 31 встречи (16 голов и 17 голевых передач).



Следующий матч «Питтсбург Пингвинз» проведет 1 апреля на выезде против «Миннесоты». Следить за всеми матчами НХЛ удобно с помощью мобильного приложения 1xBet. Букмекер предлагает быструю регистрацию, широкую линию, а также онлайн-трансляции матчей.