Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие




Евгений Малкин обошел Федорова и стал лидером по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ


Евгений Малкин, Питтсбург

Сегодня, 30 марта 2022 года российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на единоличное первое место среди российских игроков в истории НХЛ по голевым передачам. 35-летний нападающий оформил результативную передачу в игре против «Рейнджерс», однако «Пингвины» все равно уступили со счетом 2:3. Эта передача стала для Малкина 697 в лиге, передаёт Betonmobile.by.

Кого обошел Малкин среди россиян?


Оформив ассист в игре против «Рейнджерс» на своего одноклубника Сидни Кросби, Евгений Малкин стал единоличным лидером по количеству голевых передач среди россиян в истории НХЛ. Предыдущий был установлен Сергеем Федоровым (696) и держался около 12 лет. Для того, чтобы совершить 696 голевых передач Федорову понадобилось 1248 игр в НХЛ, в то время Малкин установил новый рекорд за 971 встречу.

Из действующих россиян, играющих «за океаном» ближайшим преследователем является нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин, который замыкает тройку лидеров среди россиян по голевым передачам в НХЛ, с показателем – 626 ассистов за 1262 игры.

Игра против «Рейнджерс» - радость за Малкина и досада за «Пингвинов»


Свое историческое достижение российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин оформил в матче против одного из основных конкурентов по Столичному дивизиону – Нью-Йорк «Рейнджерс». 

Несмотря на успех россиянина матч складывался для подопечных Майка Салливана крайне сложно: к концу 2-го периода «гости» вели со счетом 1-2, п в начале 3-го периода увеличили отрыв, забив на второй минуте (1-3). Питтсбург постарался прибавить и в середине 3-го периода усилиями «звездного трио» «Пингвинов» Сидни Кросби отыграл одну шайбу благодаря передачам Евгений Малкина и Криса Летанга. Однако, «Рейнджеры» смогли удержать счет и опередить Питтсбург в турнирной таблице. 

В Столичном дивизионы «Пингвины» опустились на 3 место, имея 90 очков в активе. «Рейнджерс» набрал после матча 91 очко и занимает 2 строчку.

В какой форме сегодня находится Малкин?


Сезон для Евгения Малкина начался крайне неудачно: с июня 2021 года россиянин залечивал травму колена, а затем проходил долгий период восстановления. К тренировкам нападающий смог приступить только к концу 2021 года, а первую игру провел 12 января против «Анахайм», в которой отметился дублем и одним ассистом.

В середине февраля нападающий отсутствовал одну неделю по причине болезни, но вскоре вернулся на лед.

В предыдущей встрече против «Детройта» россиянин набрал 4 очка: 3 гола и 1 голевая передача. На сегодняшний день в активе у Евгения Малкина 33 очка в 31 встречи (16 голов и 17 голевых передач). 

Следующий матч «Питтсбург Пингвинз» проведет 1 апреля на выезде против «Миннесоты». Следить за всеми матчами НХЛ удобно с помощью мобильного приложения 1xBet. Букмекер предлагает быструю регистрацию, широкую линию, а также онлайн-трансляции матчей.









  • 10 лучших российских бомбардиров в истории НХЛ
  • Триллер в Питтсбурге: 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» Овечкина
  • «Питтсбург» Малкина стал обладателем Кубка Стэнли-2016
  • Сезон 2013/14. Индивидуальные призы НХЛ
  • Малкин заработает в "Питтсбурге" 43,5 миллиона за пять лет
    •




    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ на сегодня

    Статистика Кирилла Капризова в НХЛ

    Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов возглавляет список самых результативных российских хоккеистов в сезоне 2021/2022.

    Евгений Малкин обошел Федорова и стал лидером по голевым передачам среди россиян в истории НХЛ

    Евгений Малкин, Питтсбург

    Сегодня, 30 марта 2022 года российский хоккеист «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин вышел на единоличное первое место среди российских игроков в истории НХЛ по голевым передачам.

    Плей-офф КХЛ 2021/2022. Расписание матчей Кубка Гагарина

    Плей-офф КХЛ 2022

    В плей-офф КХЛ 2022 участвуют лучшие команды регулярного чемпионата, которые определят обладателя Кубка Гагарина.

    100 лучших снайперов за всю историю НХЛ

    Лучшие снайперы НХЛ

    В списке 100 лучших снайперов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю семеро россиян - Александр Овечкин, Сергей Федоров, Александр Могильный, Павел Буре, Алексей Ковалев, Илья Ковальчук и Евгений Малкин.

    100 лучших бомбардиров за всю историю НХЛ

    Лучшие бомбардиры НХЛ

    В списке 100 лучших бомбардиров НХЛ за всю историю лиги четверо россиян - Сергей Федоров, Александр Могильный, Алексей Ковалев и Александр Овечкин, продолжающий свое выступление за «Вашингтон Кэпиталз».









    Расписание трансляций чемпионата России по биатлону в Тюмени - 31 марта 2022
    Южная Осетия на карте мира. Карта Южной Осетии
    «Металлург» - «Авангард». 30 марта 2022. 7-й матч серии плей-офф КХЛ
    Самые смешные анекдоты дня - 30 марта 2022 года
    Какие бренды уходят из России. Список компаний, покинувших Россию на 30 марта 2022 года
    НХЛ 2021/2022. Расписание и результаты матчей на 30 марта 2022 года
    Гороскоп на 31 марта 2022 года - рак, близнецы, дева, рыбы, лев, весы...
    Какой церковный праздник 31 марта 2022 года. Какой сегодня праздник
    30 марта 2022 года. Какой день недели, знак зодиака, фаза луны, долгота дня, сколько дней до Пасхи
    Где находится Ровно на карте Украины, карта Ровно
    © 2007-2022 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru